Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 2 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пік епідемії коронавіруса в Україні очікується між 15 і 25 квітня

Коронавірус в Україні і світі стрімко поширюється. Для протидії епідемії Covid-19 Кабмін посилив карантин і ввів повсюдний масковий режим, а МВС штрафує порушників. Пік коронавіруса в нашій країні очікується на Великдень. Детальніше про Covid-19 в Україні та світі 2 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

заражені коронавірусом в Україні 749 осіб

зафіксовано 20 летальних випадків

в Україні почали штрафувати людей, які без захисних засобів ходять по магазинах

уряд посилило карантин і ввели масковий режим"

пік пандемії в Україні очікується на Великдень

В Україні зростає кількість випадків інфікування коронавірусом

В Україні зареєстровано сотні нових випадків хвороби коронавирусной За даними Моз, кількість інфікованих досягло 749 осіб, одужали 13, померли 20.

Десятки нових випадків хвороби виявлено у Запорізькій, Київській, Тернопільській, Волинській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Львівській та Донецькій областях.

У Чернівецькій області померла ще одна пацієнтка. 68-річна жінка перебувала в реанімації з двобічною пневмонією та цукровим діабетом. Ще п'ятеро хворих перебувають у важкому стані. Друга хвора померла в Івано-Франківську.

Число заражених у Києві зросла до 132 чоловік. За добу захворіло 25 жителів столиці, з них одна однорічна дівчинка, уточнив мер Віталій Кличко. Ніхто з інфікованих не виїжджав за кордон. Мер упевнений, що «вірус охоплює місто», тому столиця не буде відкривати продовольчі ринки, як раніше було заявлено по країні.

Посилення карантину в Україні

З київського готелю "Козацький" втекли кілька десятків туристів, поміщених на карантин. У відношенні цих людей поліція склала 50 адмінпротоколів. На цей інцидент відреагував президент Володимир Зеленський. У відеозверненні він пообіцяв жорстке покарання в разі ухилення від карантину після повернення на батьківщину.

"Тим громадянам, які ламають двері аеропорту, я можу сказати тільки одне, держава не дозволить вам бути егоїстами. Якщо хтось не розуміє, що створює потенційний ризик для оточуючих, якщо комусь байдуже, то саме держава буде захищати здоров'я мільйонів громадян. Не вмовляннями та рекомендаціями, а жорсткими діями", - сказав Зеленський, зараз без проходження 14-денного карантину повернення українців на батьківщину стане неможливим.

У Сумах оштрафували на 17 тисяч гривень чоловіка, який зайшов у продовольчий магазин без захисної маски. Крім основної суми штрафу сумчанин оплатить судові витрати. У Дніпрі за порушення карантину оштрафовані 5 чоловік на 17 тис. гривень, заявив мер міста Борис Філатов. Крім того, в місті, закривають усі парки і вводиться заборона на ремонт в багатоквартирних будинках.

В Чернівецькій області повністю заборонили пасажирські перевезення. У Львові ввели обов'язковий масковий режим, заборона на пікніки в парках, а також закрили дитячі майданчики.

Кабмін посилив карантин у зв'язку з різким зростанням кількості хворих в країні. Уряд заборонив громадянам:

знаходиться у громадських місцях без захисних масок,

переміщатися по вулицях групами в кількості більше двох чоловік,

перебування в громадських місцях дітей віком до 16 років без дорослих,

відвідання парків та скверів, крім вигулу домашніх тварин однією особою,

перебувати на спортивних і дитячих майданчиках,

проведення заходів у кількості понад 10 осіб

У МВС заявили, що пік пандемії в Україні наступить між 15 і 25 квітня. Для порівняння береться досвід Іспанії, коли на початку лютого було кілька десятків хворих, а через 21 день десятки тисяч. Держприкордонслужба очікує повернення на батьківщину 200 тисяч українців з-за кордону на Великдень.

За даними соціологів групи "Рейтинг", здебільшого українців вистачить заощаджень менш ніж на місяць, третина українців припинили працювати у зв'язку з початком карантину. Підтримують введення надзвичайного положення менше половини наших співгромадян.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв працевлаштувати всіх, хто приїхав з-за кордону і втратив роботу через пандемію. "Ми плануємо створити багато робочих місць вже через кілька тижнів. Зокрема, нам потрібні люди для ремонту доріг, будівництва тротуарів, прибирання територій. Багато різних вакансій", - заявив Шмигаль.

Президент Зеленський у зв'язку з пандемією відзначив необхідність додаткової матеріальної допомоги бідним українцям. На нараді з урядом він доручив скласти списки малозабезпечених категорій громадян. Також глава держави доручив виконати прохання Італії і направити у вогнище пандемії українську бригаду медиків-анестезіологів. За інформацією Зеленського, з Китаю до Києва доставлена 300-тисячна партія експрес-тестів, десятки тисяч захисних костюмів та респіраторів.

У світі фіксують різке збільшення смертності від Covid-19

У США за добу померли від коронавіруса більш 912 осіб. Це є найбільшим показником жертв пандемії у світі. За оцінками адміністрації Дональда Трампа, в гіршому варіанті розвитку ситуації загальну кількість летальних випадків може перевищити 2,2 млн. Передбачається, що карантин дозволить скоротити рівень смертності до 100-240 тис американців. На даний момент в країні хворіють 189 510 осіб, померли 3900.

Різке збільшення летальних випадків від Covid-19 фіксується і в Британії. За останню добу в країні померли від хвороби 563 людини. За час пандемії на островах захворіли 29474 людини, 2352 померли.

Іспанія стала третьою країною після США та Італії, кількість хворих в якій перевищила 100 тисяч. На даний момент інфіковані 102 136 осіб. За добу захворіло 7719 іспанців. Всього зафіксовано летальних випадки 9053. В реанімаціях зараз знаходяться 5872 пацієнтів.

За останню добу в Італії померли від хвороби 727 осіб, це на 110 жертв менше ніж днем раніше. Всього від пандемії загинули 13,2 тис італійців. Кількість інфікованих оцінюється в 106 тис хворих.