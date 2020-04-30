Коронавірус можна заблокувати: вчені заявили про прорив в лікуванні COVID-19

Коронавірус в Україні і світі (Колаж РБК-Україна)

Вчені виявили препарат, який вбиває коронавірус за 11 днів

Коронавірус в Україні діагностований у 10 406 осіб. З початку пандемії видужали 1238 пацієнтів, 261 особа померла. За останню добу зафіксовано 540 нових випадків COVID-19 в Україні.

Вчені всього світу продовжують вивчення нової коронавірусної інфекції, щоб з'ясувати всі особливості цієї хвороби та знайти ліки, а також вакцину проти COVID-19. Американські вчені повідомили про прорив після масштабного дослідження. За результатами дослідів був виявлений препарат, який здатний блокувати один з чотирьох будівельних блоків ДНК і РНК і поглинати геном вірусу, пише видання Science alert.

Під час дослідження добровольцям давали препарат Ремдесивир і плацебо. З'ясувалося, що ті хворі, які приймали цей препарат, одужували на 30% швидше. Середній час відновлення пацієнтів з COVID-19 зайняв до 11 днів.

"Дані показують, що Ремдесивир показує чіткий, значний, позитивний ефект у скороченні часу на одужання. Доведено, що ліки можуть блокувати вірус", - розповів один з авторів дослідження, глава Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фауч.

Смертність у групі пацієнтів, які вживали Ремдесивир, була нижче, ніж у тих, хто вживав плацебо. Варто відзначити, що цей препарат позитивно впливав на перебіг хвороби у пацієнтів з наркотичною залежністю.

На цей момент вчені роблять дуже обережні прогнози з приводу Ремдесивира, оскільки у них ще немає повної клінічної картини. Ефективність препарату будуть підтверджувати подальшими дослідженнями.

"Ці дані багатообіцяльні, і, враховуючи, що у нас ще немає перевірених способів лікування COVID-19, це може призвести до прискореного підтвердження Ремдесивира для лікування COVID-19. Однак, це також показує, що ці ліки не чарівна куля", - додав дослідник пекінського університету Цінхуа Бабак Джавід.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що медики заявили про неефективність популярного препарату при лікуванні COVID-19.