Коронавірус може передаватися через укуси комарів: лікарі зробили офіційну заяву

Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Вчені заявили, що коронавірус не передається шляхом укусу комара

Коронавірус 2020, який викликав важкий епідеміологічний стан у всьому світі, не здатний передаватися через укус комара. Таку заяву зробили представники Всесвітньої організації охорони здоров'я. За їх даними, респіраторний вірус передається, головним чином, повітряно-крапельним шляхом.

Як повідомляється, інформація про те, що комарі можуть переносити інфекцію, не була підтверджена. Про це йдеться на сайті ВООЗ.

"Новий коронавірус – респіраторний вірус, головним чином передається повітряно-крапельним шляхом, тобто в результаті вдихання крапель, що виділяються з дихальних шляхів хворого, наприклад, при кашлі або чханні, а також крапель слини або виділень з носа. На даний момент інформація про можливість передачі вірусу 2019-nCoV через укуси комарів відсутня. Щоб захиститися від інфекції, необхідно триматися на відстані від людей, у яких спостерігається кашель або підвищена температура, а також дотримуватися правил гігієни рук і респіраторної гігієни", - повідомляється в заяві організації.

Варто також відзначити, що раніше ВООЗ розповіла, чи можуть домашні тварини переносити захворювання.

Нагадаємо, що у Китаї різко скоротилися небезпечні викиди в атмосферу. Екології новий коронавірус йде на користь.

Також повідомлялося, що найвідоміший музей світу Лувр тимчасово закрили для відвідування через коронавірус.