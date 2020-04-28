Не коронавірус: від чого найчастіше помирають українці у 2020 році

Стали відомі основні причини смерті українців у 2020 році (фото freepik)

Від коронавірусу в Україні померло в 200 разів менше українців, ніж від найбільш поширеної у країні хвороби

Українці найчастіше вмирають не від коронавірусу COVID-19, а від ряду інших важких хвороб, серед яких рак, хвороби серця і судин та інші. У Державній службі статистики назвали найбільш часті причини смерті наших співгромадян.

Від чого помирають українці у 2020 році

Згідно з даними Держстату, за січень - лютий 2020, з істотним відривом лідирують в переліку причин смерті серцево-судинні захворювання (ішемічна хвороба серця, інсульт) і рак. Всього за два місяці померло понад 100 тисяч українців (у тому числі й через насильницькі причини).

Які хвороби найчастіше гублять українців:

ішемічна хвороба серця, яка закінчилася інфарктом - 47211 людина,

цереброваскулярні хвороби (інсульт) - 13471,

злоякісні новоутворення (рак) - 13307.

Зазначимо, що головними передумовами до розвитку ішемічної хвороби серця, інсульту і раку є куріння, зловживання алкоголем і надмірна вага, що з'являється при неправильному харчуванні.

Скільки українців померло від коронавірусу

При цьому від коронавірусу в Україні з часу фіксації першого випадку 3 березня 2020 (тобто, майже за два місяці) померло 239 осіб. Всього захворіло 9410 українців на 28 квітня, 992 з них - вже видужало.

Відсоток смертності від коронавірусу становить в нашій країні менш як 4%. Якщо порівнювати з рівнем смертності від інфаркту, то за два місяці українців від коронавірусу померло майже у 200 разів менше.

Прогноз по смертях від COVID-19 в Україні

В Національній академії наук України спрогнозували, що пік смертності від коронавірусу в Україні припаде на 3-8 травня при дотриманні нинішніх карантинних заходів.

На 28 квітня в країні померло 239 осіб, і за останні десять днів кількість нових смертей збільшувалася в середньому на 10. Але в останню добу зафіксували "антирекорд" - 19 смертей, до цього найвищою цифрою два дні поспіль було 13 (22 і 23 квітня).

Раніше ми писали, що вчені спрогнозували, коли в Україні закінчиться пандемія коронавірусу.