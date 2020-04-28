Названа дата закінчення епідемії COVID-19 в Україні: чекати вже недовго

Коронавірус в Україні і світі (колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Україні вже пішов на спад, і скоро епідемія закінчиться

Коронавірус COVID-19 продовжує поширюватися в Україні та світі. При цьому вчені зробили сміливу заяву, що пік пандемії в нашій країні вже закінчився, а також назвали дату її закінчення. Що відомо про нові прогнози щодо пандемії коронавірусної інфекції - в матеріалі Styler.

Такі дані надали сінгапурські вчені. Вони змоделювали дату закінчення пандемії коронавірусу у світі в цілому і в кожній країні, в тому числі і в Україні, зокрема.

Згідно з їхніми розрахунками, розміщених на ресурсі Data-Driven Innovation Lab, пандемія в Україні закінчиться вже скоро - 8 червня 2020 року. При цьому розпал епідемії в країні вже минув.

Вчені вважають, що вже до 19 травня Україна подолає 97% всіх випадків, через десять днів - 99% випадків, а до 8 червня повністю позбудеться від коронавірусу. А пік епідемії в країні був 15-16 квітня.

Вчені назвали дату закінчення пандемії коронавірусу в Україні (фото: Data-Driven Innovation Lab)

Прогноз базувався на основі щоденного моніторингу нових випадків по кожній країні. В основі моделювання - модель SIR. Вона враховує кількість людей, що в зоні ризику, число інфікованих і тих, що видужав.

Зазначимо, що одна країна у світі вже офіційно заявила, що повністю позбулася коронавірусу.

Раніше ми писали, що лікарі та вчені з України, Китаю і США висловилися про можливі ускладнення і незворотні наслідки для організму людини через коронавірус.