Не коронавирус: от чего чаще всего умирают украинцы в 2020 году

Стали известны основные причины смерти украинцев в 2020 году (фото freepik)

От коронавируса в Украине умерло в 200 раз меньше украинцев, чем от самой распространенной в стране болезни

Украинцы чаще всего умирают не от коронавируса COVID-19, а от ряда других тяжелых болезней, среди которых рак, болезни сердца и сосудов и другие. В Государственной службе статистики назвали самые частые причины смерти наших сограждан.

От чего умирают украинцы в 2020 году

Согласно сведениям Госстата за январь - февраль 2020, с существенным отрывом лидируют в перечне причин смерти сердечно-сосудистые болезни (ишемическая болезнь сердца, инсульт) и рак. Всего за два месяца умерло больше 100 тысяч украинцев (в том числе и по насильственным причинам).

Какие болезни чаще всего губят украинцев:

ишемическая болезнь сердца, которая закончилась инфарктом - 47211 человек,

цереброваскулярные болезни (инсульт) - 13471,

злокачественные новообразования (рак) - 13307.

Отметим, что главными предпосылками к развитию ишемической болезни сердца, инсульта и рака являются курение, злоупотребление алкоголем и избыточный вес, что появляется при неправильном питании.

Сколько украинцев умерло от коронавируса

При этом от коронавируса в Украине со времени фиксации первого случая 3 марта 2020 (то есть, почти за два месяца) умерло 239 человек. Всего заболело 9410 украинцев на 28 апреля, 992 из них - уже выздоровело.

Процент смертности от коронавируса составляет в нашей стране менее 4%. Если сравнивать с уровнем смертности от инфаркта, то за два месяца украинцев от коронавируса умерло почти в 200 раз меньше.

Прогноз по смертям от COVID-19 в Украине

В Национальной академии наук Украины спрогнозировали, что пик смертности от коронавируса в Украине придется на 3-8 мая при соблюдении нынешних карантинных мер.

На 28 апреля в стране умерло 239 человек, и за последние десять дней число новых смертей увеличивалось в среднем на 10. Но в последние сутки зафиксировали "антирекорд" - 19 смертей, до этого самой высокой цифрой два дня подряд было 13 (22 и 23 апреля).

Ранее мы писали, что ученые спрогнозировали, когда в Украине закончится пандемия коронавируса.