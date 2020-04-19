Коронавірус при вагітності: як захиститися і спокійно народити малюка

Коронавірус і вагітність (Фото: freepik)

Лікарі розповіли, наскільки небезпечний COVID-19 при вагітності та пологах

Коронавірус в Україні стрімко поширюється і серед інфікованих вже дуже багато маленьких дітей, молодих людей та вагітних жінок. У ВООЗ розповіли, як убезпечити себе від COVID-19 майбутнім матерям і чи потрібно при захворюванні обов'язково проводити кесарів розтин.

Будь респіраторні захворювання небезпечні для вагітної жінки і її майбутньої дитини, й коронавірус тут не є винятком. Жінки повинні особливо ретельно виконувати всі рекомендації медиків, дотримуватися карантинного режиму і при перших ознаках захворювання звертатися до лікарів.

Вагітні повинні обов'язково:

Часто мити руки з милом, і використовувати антисептики на основі спирту.

Тримати соціальну дистанцію і по можливості уникати скупчення людей.

Не доторкатися до очей, носа і рота.

Практикувати дихальну гімнастику. Під час кашлю або чхання закривати ніс і рот зігнутим ліктем або використовувати серветку.

Якщо з'явився кашель, нежить, задишка, температура – негайно телефонувати до лікаря.

Якщо у вагітної жінки є підозра на COVID-19, то згідно з протоколами, вона має пріоритет для тестування. На цей момент немає даних про те, чи може вагітна жінка передавати коронавірус новонародженому і за даними декількох досліджень, вірус не був знайдений ні у навколоплідних водах, ні у грудному молоці.

У ВООЗ відзначають, що кесарів розтин при пологах варто проводити тільки при медичній потребі, а також рішення повинно прийматися з урахуванням стану здоров'я жінки, потреб і з урахуванням акушерських показань.

Молоді мами з коронавірусом можуть годувати своїх малюків грудним молоком, але при цьому вони повинні дотримуватися всіх правил гігієни: носити маску, мити руки до і після дотику до дитини, протирати та дезінфікувати поверхні, до яких вони торкалися.

Якщо у новонародженої дитини виявили коронавірус, то в ВООЗ не рекомендують розділяти маму і малюка. Грудне молоко дитині буде необхідно, щоб набратися сил і впоратися з хворобою. Головне – дотримання гігієни та по можливості, мама не повинна перебувати в одному приміщенні з дитиною, крім періоду годування і турботи про малюка.

Якщо у матері з COVID-19 стан тяжкий, то можна зціджувати молоко або використовувати донорське молоко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі розповіли про особливості коронавірусу у маленьких дітей і назвали головну небезпеку.