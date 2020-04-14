Коронавірус у дітей: медики розповіли, яка небезпека від COVID-19 може загрожувати дитині

Коронавірус у дітей (Фото: freepik)

Лікарі пояснили, чому діти коронавірусом хворіють набагато легше, ніж дорослі

Коронавірус в Україні був діагностований у 3387 людини та частина хворих – це діти. Раніше вважалося, що діти не хворіють на коронавірус, однак після того, як пандемія почала розширюватися по всіх країнах світу, з'явилися повідомлення про те, що діти переносять COVID-19 також важко, як і дорослі.

Як розповів професор інфекційної педіатрії та імунології Оксфордського університету Ендрю Поллард, діти заражаються COVID-19, але у них симптоми більш легкі й сам перебіг хвороби частіше всього без сильних ускладнень. За перші кілька місяців пандемії кількість інфікованих коронавірусом дітей ледь перетнуло позначку у 2% від усіх хворих у світі. Про це пише BBC.

Як зазначає Поллард, у дітей симптоми хвороби набагато легше і навіть ті, у кого є супутні захворювання, такі як онкологія і діабет, переносять коронавірус набагато легше. Однак у березні від COVID-19 померли підлітки: 12-річна дівчинка з Бельгії, 13-річний хлопчик з Лондона і 14-річний хлопчик в Китаї.

У більшості хворих дітей, за даними китайських вчених, відмічалися такі симптоми, як температура, кашель, біль у горлі, нежить, ломота в тілі та чхання. У третини були ознаки пневмонії, сильний жар, вологий кашель з хрипами, але без задишки та труднощів з диханням.

"У дітей з Covid-19 переважно страждають верхні дихальні шляхи (ніс, рот, горло), тому у них виявляються симптоми застуди, вірус не опускається в нижні дихальні шляхи в легені, і немає картини пневмонії, із загрозою життя, як у дорослих", - розповів консультант-педіатр Грем Робертс.

Він зазначив, що тільки у 6% інфікованих дітей хвороба перейшла в серйозну або критичну стадію.

Чому діти переносять коронавірус легше, ніж дорослі, вчені поки відповісти не можуть і посилаються на маловивченість вірусу. Однак Поллард вважає, що справа може бути саме у віці, і саме дорослі вже мають застарілу імунну систему.

"Здається, у дітей організм більш інтенсивно, ніж у дорослих, реагує на вірусні інфекції, наприклад, високою температурою, яку не так часто зустрінеш у дорослих. Дуже можливо, що дитяча імунна система здатна краще контролювати вірус, локалізувати його в верхніх дихальних шляхах, не дати йому заподіяти більше шкоди та ліквідувати його", - підтримав цю версію Робертс.

Крім того, дитячий організм не в змозі створити цитокініновий шторм, який часто стає причиною важкого стану з коронавірусом у дорослих. Цитокініновий шторм – це надмірна реакція імунної системи на вірус, а у дітей імунна система недостатньо розвинена.

Проте діти можуть передавати вірус іншим, навіть якщо переносять COVID-19 практично без симптомів.

"Діти з легким перебігом хвороби, можливо, входять у число основних носіїв вірусу в суспільстві. Ось чому так важливо закрити школи для зниження темпів поширення пандемії", - зазначив Робертс і порівняв течію COVID-19 дітей з грипом, який вони також переносять набагато легше.

Важче коронавірус переносять діти у віці до одного року і старше 10 років, а ось вікова група від 3 до 8 років переносить вірус безсимптомно або ж в легкій формі. Особливо небезпечний коронавірус для новонароджених.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені заявили про чергову мутацію коронавірусу і тепер є кілька різних видів хвороби.