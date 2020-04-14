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Пневмонія може бути двох видів: вчені зробили нову заяву про коронавірус

STYLERКоронавірус    14.04.2020 - 22:57
Пневмонія може бути двох видів: вчені зробили нову заяву про коронавірус
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Група вчених встановила, що COVID-19 здатний викликати два різних типи пневмонії

Коронавірус в Україні вразив вже понад 3300 осіб і понад сто осіб вже одужали. 98 осіб померли від ускладнень.

Найпоширенішим ускладненням при коронавірусі є пневмонія і нове дослідження показало, що вона буває двох різних видів. Обидва види потрібно віднести до різних категорій і лікувати їх теж потрібно по-різному.

Як зазначає група міжнародних вчених, обидва види пневмонії відносяться до різних типів і, якщо їх розділити та застосовувати до них відповідне лікування, це допоможе знизити кількість летальних випадків. Про це пише 24 канал з посиланням на Science ZME.

Міжнародна група лікарів з Італії, Німеччини та Великобританії, з'ясувала, що головне схожість пневмоній – це гіпоксемія, тобто падіння рівня кисню в крові.

Пневмонія може бути двох видів: вчені зробили нову заяву про коронавірус

Два типу пневмонії від COVID-19 (Фото zmescience.com)

Однак у різних пацієнтів гіпоксемія супроводжується різними симптомами. У деяких хворих спостерігається задишка, а в деяких її немає. Медики пропонують умовно поділити пневмонії на два типи – L і H. Кожен тип матиме свої характеристики та свій протокол лікування.

Визначити, до якого саме типу відноситься пневмонія, можна тільки з допомогою комп'ютерної томографії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені заявили про мутації COVID-19 і на цей момент налічується вже кілька штамів цього вірусу. В кожній країні є штам, який домінує.

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