Коронавірус 2020: як не заразитися від домашнього кота або собаки

Коронавірус 2020 у домашніх тварин (колаж: РБК-Україна)

Причиною всесвітньої епідемії коронавіруса стали тварини

Коронавірус 2020 переносять не лише люди, але і тварини. На сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я дали офіційну відповідь щодо того, які тварини можуть переносити інфекцію. ВООЗ також відповіла на питання про можливість заразитися від домашніх вихованців.

Як повідомляється на сайті ВООЗ, в ході детальних досліджень були встановлені факти зараження людей коронавірусом від цивет в Китаї (2002 р.) і другим типом коронавірусу від одногорбих верблюдів в Саудівській Аравії (2012). Відомо ще кілька коронавірусів, які переносять тварини, однак випадків зараження ними людини поки не зафіксовано. Передбачається, що в міру вдосконалення епіднагляду у світі будуть виявлені інші коронавіруси.

Початкове джерело 2019-nCoV серед тварин поки не встановлено. Але у ВООЗ стверджують: попри те, що інфекція була передана від тварини, домашні вихованці не є небезпечні. Раніше повідомлялося, що ряд перших випадків інфікування в Китаї стався від тваринного джерела з ринку торгівлі живими тваринами в Ухані.

"На сьогодні немає даних про випадки інфекції 2019-nCoV серед домашніх тварин-компаньйонів (кішок, собак) або про поширення ними вірусу", - йдеться в офіційній заяві ВООЗ.

В організації також попереджають: не слід вживати в їжу сирі або напівсирі продукти тваринного походження. Відповідно до правил забезпечення безпеки харчових продуктів особливу обережність слід проявляти при поводженні з сирим м'ясом, молоком або органами тварин для уникнення перехресного забруднення продуктами харчування, які не пройшли термічну обробку.

Нагадаємо, що нещодавно у Чернівцях госпіталізували жінку, яка повернулася з Італії через підозру на коронавірус.

До цього стало відомо, що ОАЕ призупинили всі авіарейси з Іраном через коронавірус.