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Коронавирус 2020: как не заразиться от домашнего кота или собаки

STYLERЖивотные    25.02.2020 - 16:50
Коронавирус 2020: как не заразиться от домашнего кота или собаки
Коронавирус 2020 у домашних животных (коллаж: РБК-Украина)

Причиной всемирной эпидемии коронавируса стали животные

Коронавирус 2020 переносят не только люди, но и животные. На сайте Всемирной организации здравоохранения дали официальный ответ относительно того, какие животные могут переносить инфекцию. ВОЗ также ответила на вопрос о возможности заразиться от домашних питомцев.

Как сообщается на сайте ВОЗ, в ходе подробных исследований были установлены факты заражения людей коронавирусом от цивет в Китае (2002 г.) и другим типом коронавируса от одногорбых верблюдов в Саудовской Аравии (2012 г.). Известно еще несколько коронавирусов, которые переносят животные, однако случаев заражения ими человека пока не зафиксировано. Предполагается, что по мере совершенствования эпиднадзора в мире будут обнаружены другие коронавирусы.

Первоначальный источник 2019-nCoV среди животных пока не установлен. Но в ВОЗ утверждают: несмотря на то, что инфекция была передана от животного, домашние питомцы не опасны. Ранее сообщалось, что ряд первых случаев инфицирования в Китае произошел от животного источника с рынка торговли живыми животными в Ухане.

"На сегодня не имеется данных о случаях инфекции 2019-nCoV среди домашних животных-компаньонов (кошек, собак) или о распространении ими вируса", - говорится в официальном заявлении ВОЗ.

В организации также предупреждают: не следует употреблять в пищу сырые или полусырые продукты животного происхождения. В соответствии с правилами обеспечения безопасности продуктов питания особую осторожность следует проявлять при обращении с сырым мясом, молоком или органами животных во избежание перекрестного загрязнения продуктами питания, не прошедшими термическую обработку.

Напомним, что недавно в Черновцах госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии из-за подозрения на коронавирус.

До этого стало известно, что ОАЭ приостановили все авиарейсы с Ираном из-за коронавируса.

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