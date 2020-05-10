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Вражає не тільки легкі: вчені шокували правдою про COVID-19

STYLERКоронавірус    10.05.2020 - 09:03
Вражає не тільки легкі: вчені шокували правдою про COVID-19
Коронавірус 2020 (колаж РБК-Україна)

Коронавірус несе серйозну небезпеку для здоров'я

Коронавірус 2020 торкнувся більшої частини населення Землі. Вірус дуже небезпечний для здоров'я і може вражати клітини кишечника. До такого висновку прийшли вчені з Нідерландів.

Фахівці змогли зафіксувати процес руйнування клітин травної системи людини, яка була заражена коронавірусом. Про це інформує Hubrecht.

Дослідники з Інституту Хюбрехта використовували органоїд - заготівлю штучно вирощених органів. Так, в ході експерименту вірус швидко заразив кишкові всіх органоїди та успішно в них розмножувався.

Це легко можна було побачити за допомогою мікроскопії. Також вони проаналізували симптоми хворих коронавірусом та прийшли до висновку, що приблизно у третини з них з'являється блювання або діарея.

Це відбувається тому, що деякі кишкові клітини активно синтезують поверхневі білки, які потрібні SARS-CoV-2, щоб проникнути у клітину. На даний момент дослідникам належить перевірити, наскільки небезпечна кишкова інфекція, викликана коронавірусом.

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Теги Новини України Коронавірус
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