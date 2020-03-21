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Коронавирус 2020: Супрун рассказала, где взять тесты

STYLERЖизнь    21.03.2020 - 10:00
Коронавирус 2020: Супрун рассказала, где взять тесты
Коронавирус 2020 - Супрун рассказала о тестах

Супрун переживает, что тестов от коронавируса может не быть

Коронавирус 2020 распространяется по планете со стремительной скоростью, а потому возникает вопрос: как быть дальше? Супрун считает, что тесты помогли бы выявлять украинцам заболевание на первых стадиях, однако, где их найти, никто не знает. Об этом экс-чиновница заявила в соцсети Facebook.

"Последние два месяца мы все слышим совершенно разную информацию о наличии тестов для выявления инфицированных SARS-CoV-2. Вроде они есть, но количество проведенных тестирований говорит об обратном", - пишет Супрун.

Экс-чиновница регулярно получает сообщения из разных регионов страны, в которых пользователи утверждают, что никто не тестирует на наличие SARS-CoV-2 и тестов нет.

"Даже если тесты есть, то тогда непонятно: где они, в каком количестве и почему в таких условиях до сих пор нет нормальной возможности их делать. Например, если тесты доступны, можно было бы создать простую платформу, где каждый может увидеть, сколько тестов в регионе, и где они есть. Это дело, которое занимает несколько часов, но уже даже такой ресурс дал бы людям лучшее понимание ситуации", - утверждает эксперт.

Также Супрун добавила: "Настоящее заботы о здоровье граждан, особенно в условиях пандемии, означает четкие и реальные действия, которые честно и прозрачно общаются. У нас вообще нет времени на удовлетворение чьих-то политических амбиций и имитацию деятельности. Надо действовать".

Напомним, что названа дата, когда закончится эпидемия коронавируса в Украине.

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