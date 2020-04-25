Коронавірус 2020: як дурять довірливих українців, схеми афер

Коронавірус 2020 призвів до того, що шахраї почали вигадувати нові схеми обману, щоб виманювати гроші. Приводів для отримання чужих коштів придумали вже безліч. Styler ознайомить вас з деякими схемами обману, які стали популярними останнім часом.

Часто шахраї намагаються з'ясувати персональні дані клієнтів банку, а потім оформити на них онлайн-кредити. Щоб виманювати у клієнтів персональні дані, шахраї при обдзвоні можуть використовувати найрізноманітніші форми маніпуляції: вони запрошують пройти медогляд або здати аналіз на COVID-19.

Також багато хто може зіткнутися з дзвінками шахраїв, які представляються банківськими співробітниками і намагаються виманити реквізити карти та SMS-паролі від банку. На щастя, на подібні афери українці ведуться все менше.

Часом шахраї телефонують клієнтам нібито від імені банку з повідомленням про необхідність терміново зупинити платіж або повідомляють про відкритий кредит, який можна швидко анулювати.

Також нерідко можна зіткнутися з сайтами, які пропонують купити різні препарати від зараження. Ви замовляєте, оплачуєте заздалегідь гроші, але товар так і не отримуєте. Тому варто бути обережніше і не передавати особисті дані незнайомим людям.

Нагадаємо, що у Німеччині шахраї намагалися вкрасти "антикризові гроші" для підприємців.

Раніше ми писали, що через пандемію активізувалися інтернет-шахраї, а також розповідали, як від них уберегтися.