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Коронавірус 2020: через пандемію активізувалися інтернет-шахраї, як уберегтися

STYLERКоронавірус    04.04.2020 - 15:00
Коронавірус 2020: через пандемію активізувалися інтернет-шахраї, як уберегтися
Коронавірус 2020 - як вберегтися від шахраїв в інтернеті (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус сприяє поширенню афер

Коронавірус 2020 робить людей уразливими не тільки в плані здоров'я, але й у плані безпеки. Останнім часом з'являються все більше аферистів, які намагаються нажитися шляхом обману.

Кількість кібератак, пов'язаних з коронавірусом, продовжує зростати. Атаки з сайтів, що видають себе за сервіси Netflix, зросли вдвічі. Про це повідомляє видання "Check Point".

"Ми спостерігаємо зростання кількості кібератак, пов'язаних з коронавірусом, і тільки за останні 2 тижні їх кількість різко зросла з кількох сотень на день до більш ніж 5000 до 28 березня. В середньому щодня відбувалося більше 2600 атак", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що 84% кібератак були пов'язані з фішинговими сайтами - метою афери було отримання доступу до конфіденційних даних користувачів - логінів і паролів.

Шахраї почали створювати підроблені сторінки і різними способами змушують користувача надавати ту інформацію, яку він використовує для доступу до певного сайту. Цю інформацію зловмисники після використовують для того, щоб отримати доступ до акаунтів і банківських рахунів користувача.

За останні два тижні було зареєстровано понад 30 тисяч нових сайтів, пов'язаних з коронавірусом. З яких 0,4% (131) були шкідливими і 9% (2777) були підозрілими. Тому дослідники рекомендують аналізувати інформацію і бути уважнішими:

  • при відвідуванні сайтів зі згадуванням в домені слів "corona" або "covid";
  • при скачуванні файлів від незнайомих користувачів;
  • при отриманні файлів по електронній пошті зі згадкою про коронавирус;
  • рекомендується остерігатися "спеціальних пропозицій", наприклад "ексклюзивних ліків від коронавірусу";
  • також варто перевірити, чи використовуєте ви різні паролі для кожного додатку і кожного облікового запису.

Нагадаємо, що в Україні шахраї використовують коронавірус для нової схеми обману.

Ми писали, що в Україні активізували нову схему афери для того, щоб виманювати гроші у довірливих пенсіонерів. Злочинці обіцяли виплатити людям похилого віку 13-ту пенсію, але замість цього - обманом отримували дані про банківські картки.

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