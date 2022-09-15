У короля Чарльза і Камілли є таємний позашлюбний син? Чоловік з Австралії хоче провести аналіз ДНК

Саймон Чарльз Доранте-Дей народився 5 квітня 1966 року в Портсмунті, Великобританія. У віці 8 місяців він був усиновлений, і його нова сім'я переїхала до Австралії. Прийомні дідусь і бабуся Доранте-Дея працювали в Королівському палаці - на принца Філіпа і королеву Єлизавету.

І як стверджувала прийомна бабуся Саймона Чарльза, він - спадкоємець Чарльза і Камілли. Їхні стосунки тривали з 1965 року.

Нібито у зовсім юного принца Чарльза і Камілли був таємний роман. І королівська сім'я відправила принца Чарльза до Австралії - за 9 місяців до народження дитини. Камілла народила сина і кілька місяців приховувала його в королівській родині - вона довго не погоджувалася віддати малюка на усиновлення. І головною умовою було те, що дитині не стануть міняти ім'я.

Фото: facebook.com/PrinceSimonCharles

Якщо вірити офіційній інформації про біографію принца Чарльза і Камілли, то їх зустріч відбулася набагато пізніше - в 1970 році. Тобто, через 5 років після народження Доранте-Дея.

Однак Саймон протягом багатьох років висловлює бажання, щоб члени королівської сім'ї пройшли тест ДНК. Він упевнений, що результат буде позитивним. Доранте-Дей вже звернувся за порадою до старшого юрисконсульта. І раніше він написав листа королеві, в якому описав свою ситуацію, але відповіді так і не отримав.

Також Саймон Чарльз спілкувався з суддею та адвокатом, обговорив юридичний статус принца Чарльза і з'ясовував, яке він матиме право на престол за законом у разі підтвердження інформації.

Фото: facebook.com/PrinceSimonCharles

Австралієць дуже болісно сприйняв смерть королеви Єлизавети й те, що наступним спадкоємцем престолу король Чарльз назвав принца Вільяма.

"Важко не прийняти те, що Чарльз назвав Вільяма принцом Уельським, чимось іншим, як ударом в обличчя. Я не хочу так себе почувати, але відчуваю. Я просто думаю, менше, що Чарльз може зробити, це дати мені відповідь - визнати мене. Він дає Вільяму такий титул, ну і де моя відповідь? Де мій тест ДНК? Якщо ти не мій батько, то доведи, що ти не батько", - заявляє Доранте-Дей.