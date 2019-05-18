Королі бійок і суперечок: найскандальніші знаки Зодіаку

Гороскоп найскандальніших знаків Зодіаку підкаже, хто з представників зодіакального кола любить ініціювати сварки і з'ясування відносин. Астрологи назвали три знаки, яких хлібом не годуй, дай посваритися.

№ 3. Риби

Третє місце цим представникам стихії води дісталося через їх імпульсивність. Вони заводяться з півоберта - через неправильно поставлену фразу або через "не такий" погляд. Астрологи радять не випробовувати терпіння Риб. Вони не будуть чекати, а одразу почнуть кричати.

№2. Лев

Леви скандалять з двох причин: для досягнення певних цілей і просто заради задоволення. Лев - справжній хижак, і викликати його гнів дуже просто. Не попадайтеся цьому вогняному знаку під гарячу руку, краще зачекайте, поки "цар звірів" заспокоїться і змінить гнів на милість.

Гороскоп найскандальніших знаків Зодіаку (фото: pixabay.com)

№1. Стрілець

Золото головного скандаліста заслужено отримує Стрілець. Цей знак Зодіаку називають королем суперечок. Він стоятиме на своєму до переможного, навіть якщо ваші аргументи куди більш розумні. І хоча Стрілець вмить може зробити з мухи скандал, він також моментально забуває про затіяну сварку.

До речі, гороскоп самих наївних і довірливих розповість про п'ять найбільш простодушних знаків Зодіаку.

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