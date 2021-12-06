У королеви Єлизавети II сталося горе: пішла з життя дорога людина

Анна Фортуна Фіцрой почала роботу в королівському будинку ще в 1953 році. Тоді вона була господинею спальні, а в 1966 році почала службу в якості правительки гардеробної королеви.

Вона була старшою дамою і відповідала за одяг і прикраси королеви, а також за організацію графіка відвідування разом з різними обов'язками на державних церемоніях.

Анна Фортуна Фіцрой (фото: geneall.net)

Герцогиня супроводжувала королеву в численних зарубіжних поїздках, включаючи Нігерію в 1956 році, Францію в 1972 році, Марокко в 1980 році і Росію в 1994 році.

У 1980 році вона була нагороджена Великим хрестом Королівського вікторіанського ордена - нагорода, що присуджується особисто королевою за заслуги перед монархом.

Анна народилася в 1920 році в сім'ї капітана Евана Кадогана Еріка Сміта і його дружини Беатріс Хелен Вільямс. Вона проходила навчання в якості медсестри в лондонській лікарні Грейт Ормонд Стріт.

У 1946 році Анна вийшла заміж за Х'ю ФіцРоя, який в той час був графом Юстон, а пізніше став 11-м герцогом Графтонським.

У пари було п'ятеро дітей, у тому числі леді Вірджинія Мері Елізабет ФіцРой, одна з хрещених дочок королеви. Анна стала вдовою в квітні 2011 року.