Королівську родину змушують повернути алмаз, подарований понад сто років тому Едуарду VII

Алмаз "Куллінан" був подарований британському королеві Едуарду VII й незабаром після вручення камінь розділили на частини - 9 великих і 96 дрібних.

Найбільший діамант був вставлений в "Государев скіпетр з хрестом", другий камінь - до імператорської корони. Саме в цій короні королева Єлизавета II часто з'являлася на портретах та великих заходах.

За даними архівів, початкова вага алмазу становила 3106 каратів і мала форму людського серця. Дорогоцінний камінь був куплений урядом Південно-Африканського Трансваалю і подарований королю Едуарду VII як подарунок на день народження.

Після смерті королеви Єлизавети, в Південній Африці згадали щедрий подарунок і захотіли повернути його назад. Вже понад 6000 громадян ПАР підписали петицію з вимогою повернути алмаз назад та ініціатором став південноафриканський активіст Тандуксоло Сабело.

Фото: Корольова Єлизавета в короні (Getty Images)

Як стверджують активісти, місце алмазу "Куллінан" у південноафриканському музеї. А професор африканської політики Південно-Африканського університету Еверісто Беньєра вважає, що про подарунок не могло бути й мови - "колоніальні угоди незаконні та аморальні".

"Корисні копалини нашої країни та інших країн продовжують приносити користь Великобританії коштом нашого народу", - кажуть активісти.

Підтримує активістів та представник влади – член південноафриканського парламенту Вуйолвету Зунгула. Він закликає уряд не просто повернути цей шикарний подарунок, а вимагати відшкодування шкоди за всю шкоду і повернути все золото та дорогоцінне каміння.

Представник південноафриканської опозиційної партії "Борці за економічну свободу" Лі-Енн Метіс заявила, що Великобританія вела колоніальну політику та привласнила африканські шахти.

"Ми закликаємо до репатріації за всі колоніальні крадіжки, зокрема і за крадіжку "Зірки Африки", - заявила опозиціонерка.