Bloomberg назвав найбагатші сім'ї світу

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Лідером списку стала сім'я Уолтон, контролює мережу магазинів Walmart

Bloomberg представив щорічний рейтинг найбагатших сімей світу, лідером списку стала сім'я Уолтон, яка контролює мережу магазинів Walmart. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Стан сім'ї Уолтон агентство оцінює в 190,5 млрд доларів. Сімейна холдингова компанія Walton Enterprises володіє 50% акцій мережі супермаркетів. За минулі 12 місяців стан сім'ї збільшувалася на 70 тис. доларів у хвилину, на 4 млн доларів на годину і на 100 млн доларів в день. В цілому за минулий рік статки сім'ї Уолтон зросла на 39 млрд.

Другий рядок у рейтингу зайняли спадкоємці Френка Марса, заснував на початку XX століття кондитерську компанію Mars. Її стан, за даними Bloomberg, за рік зросла на 37 млрд доларів, досягнувши 126,5 млрд. Третя сходинка в цьому році дісталася Чарльзу і Девіду Кохам, двом синам Фреда Коха, який у 1940 році заснував компанію, яка перетворилася через 40 років в американську корпорацію Koch Industries. Стан Кохов збільшилася за рік на 25 млрд доларів і тепер становить 125 млрд доларів.



На четвертому рядку в списку найбагатших розташувалася правляча сімейна династія Саудівської Аравії Аль-Сауд. Стан членів королівської сім'ї оцінюється в 100 млрд доларів. Однак відзначається, що стан всієї родини, яка, імовірно, налічує 15 тис. членів, найімовірніше, набагато більше. До п'ятірки лідерів також увійшли брати Ален і Жерар Вертхаймеры - онуки засновника Будинку моди Chanel П'єра Вертхаймера. Брати володіють парфумерним будинком Chanel. Їх стан за рік також зросла і тепер становить 57,6 млрд доларів.

У десятку найбагатших сімей також увійшли сім'я Дюма, якій належить Будинок моди Hermes (53,1 млрд), три бельгійські династії, контролюючі пивоварну компанію у світі Anheuser-Busch InBev (52,9 млрд), німецькі династії Берінгер і фон Баумбах, контролюючі фармацевтичну компанію Boehringer Ingelheim (51,9 млрд), сини індійського бізнесмена Дхирубхая Амбані, які зараз контролюють нафтопереробний комплекс Reliance Industries (50,4 млрд), а також американські династії Каргілл і Макміллан, контролюючі Cargill Inc (42,9 млрд)

Нагадаємо, за підсумками торгів, які відбулися в понеділок, 5 серпня, 500 найбагатших людей світу втратили 2,1% свого сукупного стану, або 117 млрд доларів.