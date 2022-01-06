Королівська свинина з чорносливом в духовці для різдвяної вечері: простий рецепт

Інгредієнти для страви:

Свинина - 1,8 кг (ошийок)

Сіль - 2 ч. л. (за смаком)

Чорний перець - за смаком

Червоний гострий перець - 0,5 ч. л. (за смаком)

Приправа "Середземноморські трави" - 1 ч. л.

Мед - 2 ст. л.

Коньяк - 3 ст. л.

Часник - 10 зубчиків

Чорнослив - 200 г (краще - копчений)

Волоський горіх - 10 четвертинок

Скріншот відео: Так буде виглядати наша готова свинина

Змішати сіль, чорний, гострий перці, приправу. У 10 штук чорносливу покласти четвертинки горіха. Часник і чорнослив обваляти в приправах, зробити надрізи в м'ясо і нафарширувати його чорнослив і часником.

У решту суміші приправ і солі додати гірчицю, мед, коньяк. Змастити м'ясо маринадом. Викласти поруч залишки чорносливу.

Упакувати м'ясо дуже добре в кілька шарів фольги, щоб маринад не витікав. Залишити маринуватися мінімум на 2 години, а краще на 12-24 години в холодильнику.

Запікати м'ясо в духовці при температурі 180 градусів протягом 2 годин. Якщо проткнути м'ясо ножем, то повинен текти повністю прозорий сік.

Розкрити м'ясо, змастити верх м'яса соком, який виділився. Температуру в духовці збільшити до 250 градусів і зарум'янити м'ясо протягом 5-10 хвилин.

Дивіться нижче рецепт на відео: