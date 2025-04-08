Кинулась спасать ребенка: королева красоты погибла под завалами современного ЖК

Свидетели рассказали, что бывшая королева красоты бросилась спасать ребенка в здание жилого комплекса Sky Villa и осталась внутри, когда дом начал разрушаться. Последствия землетрясения в Мьянме (фото: facebook.com/pageantryfanatics)

"Красота и доброта Сили Ми, а также ее смелый поступок навсегда останутся в памяти тех, кто ее знал и любил. Ее смерть стала тяжелой утратой не только для близких, но и для всей страны, которая потеряла своего героя", - сообщило британское издание.

Сили Ми (фото: instagram.com/silimeews)

Организаторы конкурса "Мисс Туризм Мьянма" выразили соболезнования семье и близким Силы Ми, которая стала первой победительницей этого конкурса в 2018 году и представляла Мьянму на международном конкурсе "Мисс Туризм Мира".

К слову, жилой комплекс Sky Villa, возведенный в 2017 году, был одним из самых современных в Мандалае.

На крыше здания находился самый большой бар города, а также популярный тренажерный зал с самым современным оборудованием. Тренажерный зал в Sky Villa (фото: tripadvisor.com)

В рекламных материалах утверждалось, что комплекс имеет сейсмостойкий фундамент и является абсолютно безопасным во время землетрясений. Однако, несмотря на это, здание было полностью разрушено. Sky Villa (фото: tripadvisor.com)

Напомним, 28 марта серия сильных землетрясений обрушилась на Мьянму. В результате катастрофы были разрушены дома, дороги и инфраструктура, а также образовался большой разлом в земле.

Количество погибших превысило 3,5 тысячи человек. Толчки ощущались не только в Мьянме, но и в Таиланде, Вьетнаме и некоторых частях Китая.