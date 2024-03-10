RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Король Чарльз поделился трогательным фото со своей мамой королевой Елизаветой II

Король Чарльз III (фото: instagram.com/theroyalfamily)
Автор: Юлия Любченко

Король Чарльз III в День матери поделился архивными снимками с королевой Елизаветой II и выразил свои чувства.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу королевской семьи в Instagram.

Король Чарльз III показал архивное фото с королевой Елизаветой II

Король Чарльз показал архивное фото со своей мамой и очень искренне и трогательно подписал его. На нем молодой принц Уэльский целует руку своей матери королеве Елизавете II во время активной игры в поло.

На фото монарх еще совсем молод, а вот королева выглядит счастливой и радостной, наверное, тогда она радовалась спортивным успехам сына, а он проявил к ней нежность и любовь.

Сегодня в Великобритании празднуется День Матери, именно по этому случаю Чарльз III почтил память своей мамы, которая была для него самой главной женщиной в мире и примером настоящего монарха.

По этому случаю члены королевской семьи делятся фотографиями со своими матерями. На странице короля Чарльза III появился такой снимок.

Король Чарльз III показал фото с Елизаветой II (фото: instagram.com/theroyalfamily)

"Желаю всем матерям и тем, кто сегодня скучает по своим мамам, мирному Материнскому воскресенью", - подписал фото король.

Кейт Миддлтон, которая также находится на больничном, выложила фото с детьми и поздравила всех мам Британии с этим важным праздником.

Напомним, что Чарльз III борется с недугом - он болен онкологией и с оптимизмом реагирует на свой диагноз. Он проходит лечение и не исчезает из публичного пространства, чем доказывает, что борьба за жизнь - это и есть его смысл.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елизавета IIЧарльз III