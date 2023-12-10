Король Чарльз и королева Камилла показали рождественскую открытку. В чем ее особенность

В чем особенность королевской открытки

Новая открытка королевской пары показывает их во всей их красоте. Король Чарльз и королева Камилла продолжают традицию - радовать граждан страны.

75-летний король и 76-летняя королева опубликовали фото, которое они выбрали для праздничной открытки. В этом году им стал портрет фотографа Хьюго Бернанда, сделанного в Тронном зале Букингемского дворца после их коронации 6 мая.

"Желаю вам счастливого Рождества и Нового года", - написано в открытке.

Король Чарльз и королева Камилла показали новую рождественскую открытку (фото: instagram.com/theroyalfamily)

На фото король и королева предстали в роскошных королевских нарядах и, конечно, в своих коронах, демонстрирующих их статус. Фотография сделана на красном фоне с герцогами и герцогинями. Однако в открытке Чарльз и Камилла изображены на этом же фоне вдвоем.

Известно, что в прошлом году пара выбрала нежное фото, на котором изображен улыбающийся Чарльз, а Камилла мило смотрит на него. Фотография была сделана королевским фотографом Самиром Хуссейном на Брамарских играх.

Каждое Рождество королевская семья отправляется в церковь Святой Марии Магдалины, после чего приветствуют доброжелателей. Затем они возвращаются в Сандрингем, чтобы насладиться традиционным праздничным пиром.

В этом году ожидается, что семья королевы Камиллы присоединится к празднованию впервые - Том Паркер Боулз и Лаура Лопес и другие члены семьи королевы посетят королевский обед.

В прошлые годы королева устраивала рождественскую встречу королевской семьей днем, чтобы провести праздничное время со своими детьми и внуками.

Король Чарльз и королева Камилла показали новую рождественскую открытку (фото: instagram.com/theroyalfamily)