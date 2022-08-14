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"Коротше, тут пи**ець!" У Криму туристи з РФ показали відео, як в їхнє авто прилетів снаряд з полігону

Колаж РБК-Україна: у Криму в авто російських туристів прилетів снаряд
Автор: Володимир Костирін

В окупованому Росією українському Криму випущений з полігону загарбників снаряд прилетів у автомобіль цивільних, які відпочивали в одному з курортних містечок.

Відео про подію, зняте туристом з РФ, потрапило в мережу, і кадри опублікував журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram.

Російський боєприпас не розірвався, і залишив на даху машини зяючу дірку, були вибиті шибки, всередині - маса пошкоджень.

У транспорті в момент події нікого з людей не було, і обійшлося без жертв.

"Курортний сезон для рашистів стає дедалі гарячішим", - підписав журналіст ролик.

За словами російських туристів, які приїхали на відпочинок в окупований український півострів, снаряд прилетів з полігону, що розташований недалеко від курортного містечка. Машину вони залишили поруч з місцем свого відпочинку.

"Коротше, ми тут відпочиваємо на морі, і он звідти (показує напрямок, - Ред.) з полігону прилетів снаряд, на*уй, снаряд. Розламало... Сидушки немає... Коротше тут пи**ець. Прямо розірвало, на*уй. Це пи**ец. А ось снаряд прилетів, на*уй", - описує ситуацію росіянин, знімаючи розбите авто.

В машину російських туристів в окупованому Криму прилетів снаряд (фото: скріншот з відео)

На відео також видно, як інші шоковані туристи діляться враженнями про інцидент, що стався на курорті, коли приїхавши з РФ відпочити в захоплений Крим, фактично потрапили під російський обстріл.

Попереджаємо - на ролику нецензурна лайка!

Відео: в окупованому Криму в машину російських туристів потрапив снаряд, випущений з полігону

Нагадаємо, 9 серпня в Криму, тимчасово окупованому російськими військами, прогриміли потужні вибухи на російському аеродромі в Новофедорівці.

За інформацією Збройних Сил України, РФ там втратила понад 9 своїх літаків із-за вибухів.

На одній з перехоплених СБУ розмов дружина окупанта скаржилася, що після вибухів у Новофедорівці росіяни фактично зганьбилися на весь світ.

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