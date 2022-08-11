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Зганьбилися на весь світ. Дружина розповідає окупанту про вибухи в Криму: перехоплення ГУР

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Четвер 11 серпня 2022 22:18
Зганьбилися на весь світ. Дружина розповідає окупанту про вибухи в Криму: перехоплення ГУР Фото: Зганьбилися на весь світ. Дружина розповідає окупанту про вибухи в Криму: перехоплення ГУР (twitter.com)
Автор: Дмитро Браславський

Після вибухів на авіабазі в окупованому Криму, росіяни фактично зганьбились на весь світ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР Міноборони України.

Українська розвідка змогла перехопити розмову дружини окупанта з непідконтрольних Україні території, в якій обговорювались нещодавні вибухи в окупованому Криму.

Жінка скептично відноситься до "офіційної" позиції окупаційної влади та вважає, що вибухи на авіабазі ганьблять росіян на весь світ. Також вона не розуміє чому розхвалене російське ППО не працює, що однозначно дає їй не кращу рекламу.

Чоловік під час розмови заявив, що росіяни не можуть "огризнутись" на такі витівки та розповів про слідкування США за російським ППО. Саме з цих причин українським військовим, за його словами, і вдається наносити влучні удари.

Нагадаємо, що раніше українська розвідка перехопила розмову, в якій йшла мова про розстріли окупантами один одного за дезертирство. Після цього загиблих оформлюють безвісти зниклими.

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