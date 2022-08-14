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"Короче, тут пи**ец!" В Крыму туристы из РФ показали видео, как в их авто прилетел снаряд с полигона

Коллаж РБК-Украина: в Крыму в авто российских туристов прилетел снаряд
Автор: Владимир Костырин

В оккупированном Россией украинском Крыму выпущенный с полигона захватчиков снаряд прилетел в автомобиль гражданских, которые отдыхали в одном из курортных городков.

Видео о происшествии, снятое туристом из РФ, попало в сеть, и кадры опубликовал журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram.

Российский боеприпас не разорвался, и оставил на крыше машины зияющую дыру, были выбиты стекла, внутри - масса повреждений.

В транспорте в момент происшествия никого из людей не было, и обошлось без жертв.

"Курортный сезон для рашистов становится еще жарче", - подписал журналист ролик.

По словам российских туристов, которые приехали на отдых в оккупированный украинский полуостров, снаряд прилетел с полигона, что расположен недалеко от курортного городка. Машину они оставили рядом с местом своего отдыха.

"Короче, мы тут отдыхаем на море, и вон оттуда (показывает направление, - Ред.) с полигона прилетел снаряд, на*уй, снаряд. Разломало... Седушки нет... Короче тут пи**ец. Прямо разорвало, на*уй. Это пи**ец. А вот снаряд прилетел, на*уй", - описывает ситуацию россиянин, снимая разбитое авто.

В машину российских туристов в оккупированном Крыму прилетел снаряд (фото: скриншот с видео)

На видео также видно, как другие шокированные туристы делятся впечатлениями об инциденте, случившимся на курорте, когда приехав из РФ отдохнуть в захваченный Крым, фактически попали под российский обстрел.

Предупреждаем - на ролике нецензурная брань!

Видео: в оккупированном Крыму в машину российских туристов попал снаряд, выпущенный с полигона

Напомним, 9 августа в Крыму, временно оккупированном российскими войсками, прогремели мощные взрывы на российском аэродроме в Новофедоровке.

По информации Вооруженных Сил Украины, РФ там потеряла более 9 своих самолетов из-за взрывов.

На одном из перехваченных СБУ разговоре жена оккупанта жаловалась, что после взрывов в Новофедоровке россияне фактически опозорились на весь мир.

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Российская ФедерацияКрымтуристкаОккупированные территории