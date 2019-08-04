Чим годувати дитину: топ-5 порад лікаря Комаровського

Комаровський дала 5 порад по годівлі дитини (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський розповів, як годувати дитину, якщо вона не хоче їсти, і що їй можна взагалі давати

Доктор Євген Комаровський – найвідоміший український педіатр, якому довіряє практично кожна мама. Все це тому, що його поради працюють і вони корисні. Доктор нерідко розповідає про те, з якою частотою, чим і як правильно годувати дитину, які продукти підуть на користь дитині, а яких слід уникати. Топ-5 найцінніших порад Комаровського по годуванню дитини STYLER зібрав в цій статті.

Не давайте дітям продукти, які складно жувати. Євген Комаровський вважає, що дітям до 4-х років не можна давати такі продукти. Пояснив він це тим, що маленькі діти вже можуть вміти кусати, але ще погано вміють (або взагалі не вміють) жувати. Для таких дітей характерні певні фізіологічні особливості - у порівнянні з дорослими у них слабкіше дихальні м'язи і, відповідно, слабкіше сила кашльового поштовху. Це означає, що дітям складніше очистити дихальні шляхи при попаданні туди чужорідного тіла. Чим менша дитина, тим ці фактори актуальніше, але треба розуміти, що все не дуже страшно, поки зубів немає взагалі: нічим відкусити, так нічим і поперхнутися. Недоношеним дітям не можна влаштовувати "голодування". Методика годування немовлят за принципом "зголодніє – поїсть" в даному випадку небезпечна. За словами доктора Комаровського причиною подібної проблеми є незрілість нервової системи дитини і "центру апетиту". Педіатр каже, що такі педагогічні методи, як голодування, в даному випадку не працюють, більше того - вони небезпечні. Доктор радить набратися терпіння і чекати, поки маля дозріє. А тим часом варто їй пропонувати їжу, експериментуючи з консистенцією, кольором, смаком, оформленням та подачею. Материнське молоко – найкраща їжа для немовляти. Комаровський вважає, що материнське молоко ідеально задовольняє потреби дитини у відповідному віці, так як з часом змінюється його склад. Крім того, при годуванні материнським молоком практично неможливо захворіти кишковими інфекціями. А ось забезпечити ідеальну чистоту під час приготування і зберігання молочних сумішей, особливо в літню пору року, не завжди вдається. Молоко матері завжди ідеальної температури і має додаткові речовини для перетравлення їжі.

Комаровський дала 5 порад по годівлі дитини (фото: pxhere.com)

Не варто годувати дитину риб'ячим жиром. Не дивлячись на всі його переваги - це справжнє джерело вітаміну D - істотний смаковий "мінус" здатний відлякати навіть дорослих, що вже говорити про дітей. Відомий педіатр зазначив, що примушувати малюків приймати його "з-під палиці" зовсім немає потреби. Деякі вчені стверджують, що риб'ячий жир не засвоюється організмом. Потрібно змушувати дитину пити чисту воду. Доктор вважає, що дитині замість соку або газованої води варто пропонувати саме чисту воду. Якщо вона не хоче її пити, влаштовує істерики, важливо бути принциповим. Педіатр не радить примушувати пити чисту воду, однак, якщо дитина відчуває спрагу, пропонувати її без будь-яких альтернатив.

Нагадаємо, що раніше Комаровський вказав на важливий нюанс при хворобі дитини.