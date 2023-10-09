У пользователей iPhone 15 обнаружили новую проблему: что известно

Суть проблемы состоит в том, что некоторые программы не могут загрузить данные, или соединение работает очень медленно. В таких приложениях, как Threads, TikTok или даже Safari, iPhone просто не может скачать контент. Больше всего жалоб поступило от владельцев iPhone 15 Pro Max, использующих соединение Wi-Fi.

В некоторых случаях пользователям приходится вручную выключать Wi-Fi и повторно подключаться, чтобы восстановить передачу данных. Эта проблема заставляет пользователей думать, что это может быть связано с их сетью, однако владельцы других устройств, кроме iPhone и iPad, не имеют схожих проблем.

Некоторые пользователи сообщают, что соединение Wi-Fi периодически пропадает на iPhone 15 Pro, хотя с другими устройствами все работает нормально. В случаях, когда соединение все же устанавливается, страницы и программы загружаются очень медленно.

Один из пользователей указал, что настройка параметров диапазона Wi-Fi на 20 МГц, 40 МГц или 80 МГц решает эту проблему. Несмотря на многочисленные жалобы, сейчас трудно сказать, сколько пользователей пострадали. Со времени возникновения проблемы в пятницу Apple пока не предоставила официальный ответ и надежного решения этого вопроса.