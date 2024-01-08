Пользователям "Киевстар" отменили абонплату на ряд услуг. За что платить не нужно
Телекоммуникационная компания "Киевстар" отменила абонплату для пользователей на ряд своих услуг на фоне мощной хакерской атаки 12 декабря 2023 года.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный портал "Киевстар" рассказывает, за что украинцам платить пока не нужно.
Бесплатные услуги
В знак благодарности за поддержку и доверие пользователей во время хакерской атаки в декабре прошлого года "Киевстар" отменил плату за ряд ТВ-пакетов до 31 января 2024 года.
Бесплатными сейчас являются основные пакеты "Киевстар ТВ":
- "Базовый"
- "Семейный"
- "Премиум HD"
- "Благотворительный"
- "Стартовый"
- "Базовый 2020"
- "Семейный 2020"
- "Премиум HD 2020"
- "Выгодный"
- "Минимальный 2019"
- "Удобный"
- "Оптимальный"
- "Комфортный"
- "Максимальный HD"
Кому платить не нужно
В компании отметили, что указанные условия применяются для действующих абонентов в Украине и в роуминге.
При этом пользователям не нужно совершать дополнительных действий, чтобы регулярный платеж не списывался со счета.
В то же время, такая "акция" не действует для тех, кто оформил пакет в период с 1 по 31 января 2024 года, поскольку такие пользователи считаются новыми.
Что известно о "тематических" пакетах
Несмотря на отмену платы за основные пакеты, так называемые "тематические" (дополнительные) пакеты и пакеты с длительным сроком действия остаются платными.
По стандартным условиям оплачиваются, в частности:
- "КиноХит HD"
- "Киевстар ТВ Взрослый"
- "Киевстар ТВ Cine+"
- "Киевстар ТВ Детский"
- "Киевстар ТВ Плюс"
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