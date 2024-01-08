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Пользователям "Киевстар" отменили абонплату на ряд услуг. За что платить не нужно

Понедельник 08 января 2024 11:28
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Пользователям "Киевстар" отменили абонплату на ряд услуг. За что платить не нужно "Киевстар" благодарен пользователям за терпение (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Телекоммуникационная компания "Киевстар" отменила абонплату для пользователей на ряд своих услуг на фоне мощной хакерской атаки 12 декабря 2023 года.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный портал "Киевстар" рассказывает, за что украинцам платить пока не нужно.

Бесплатные услуги

В знак благодарности за поддержку и доверие пользователей во время хакерской атаки в декабре прошлого года "Киевстар" отменил плату за ряд ТВ-пакетов до 31 января 2024 года.

Бесплатными сейчас являются основные пакеты "Киевстар ТВ":

  • "Базовый"
  • "Семейный"
  • "Премиум HD"
  • "Благотворительный"
  • "Стартовый"
  • "Базовый 2020"
  • "Семейный 2020"
  • "Премиум HD 2020"
  • "Выгодный"
  • "Минимальный 2019"
  • "Удобный"
  • "Оптимальный"
  • "Комфортный"
  • "Максимальный HD"

Кому платить не нужно

В компании отметили, что указанные условия применяются для действующих абонентов в Украине и в роуминге.

При этом пользователям не нужно совершать дополнительных действий, чтобы регулярный платеж не списывался со счета.

В то же время, такая "акция" не действует для тех, кто оформил пакет в период с 1 по 31 января 2024 года, поскольку такие пользователи считаются новыми.

Что известно о "тематических" пакетах

Несмотря на отмену платы за основные пакеты, так называемые "тематические" (дополнительные) пакеты и пакеты с длительным сроком действия остаются платными.

По стандартным условиям оплачиваются, в частности:

  • "КиноХит HD"
  • "Киевстар ТВ Взрослый"
  • "Киевстар ТВ Cine+"
  • "Киевстар ТВ Детский"
  • "Киевстар ТВ Плюс"

Напомним, ранее мы рассказывали, что будет с тарифами на мобильную связь в 2024 году.

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