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Переводчик Apple получил важное для украинцев обновление

Вторник 26 сентября 2023 21:18
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Переводчик Apple получил важное для украинцев обновление Фото: Apple добавила украинский язык в свой переводчик (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В обновленной iOS 17 пользователи iPhone и iPad смогут переводить с и на украинский язык.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Apple .

Украинский язык появился впервые в системе Apple и сейчас это один из 20 языков, перевод на которые может делать стандартный переводчик. Обновление вышло из IOS 17, которую можно загрузить и установить с 18 сентября.

Переводчик Apple получил важное для украинцев обновлениеФото: Apple добавила украинский язык в переводчик (apps.apple.com)

О необходимости внести украинский язык говорили еще в прошлом году на популярном в США форуме MacRumors после начала полномасштабной войны в Украине и запустили петицию. Прошло больше года и украинский язык появился на устройствах Apple.

Переводчик Apple получил важное для украинцев обновление

Проблемы iOS17 на iPhone

Напомним, пользователи сообщали, что из-за обновления системы на устройствах быстрее садится батарея. Это увидели пользователи iPhone SE 2020, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone XR. Связано с тем, что программа повторно индексирует все файлы на iPhone. Специалисты нашли выход – не нажимать на кнопку "Обновить в iOS 17".

Кроме того, на iPhone 15 нашли скрытую защиту от подделок. Особые надписи и QR коды видны только под ультрафиолетовым светом. Так компания планирует бороться с подделками. Это поможет определить, новый телефон или которым уже пользовались.

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