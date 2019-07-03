Коридор затемнень в липні: що категорично не можна робити в цей період

Період з 2 по 16-17 липня називають коридором затемнень, який може суттєво вплинути на майбутнє
Астрологи розповіли про коридор, який відкрився під час сонячного затемнення з 2 на 3 липня і закриється місячним затемненням 16-17 липня. Цей період принесе певний астрономічний хаос, і вони дали рекомендації про те, як в цей період не нашкодити своєму життю і правильно перерозподілити енергію, щоб привернути удачу.
В цей період потрібно дуже акуратно ставиться до своїх вчинків і дій, так як правильні - допоможуть залучити позитив у своє життя, а неправильні - можуть закрутити спіраль і негатив почне ходити по замкнутому колу.
У перші дні липня події будуть плекати внутрішній світ людини, і астрологи рекомендують звернути увагу на власні інстинкти, бажання, потреби, розібратися в глибоких думках, визнати емоції, почуття обов'язку, безпеки.
У період з 3 по 16 липня потрібно уважно стежити за подіями в житті і прислухатися до інтуїції. Енергію Сонця потрібно акумулювати та спрямувати її на досягнення своїх цілей. Однак цілі і бажання повинні бути чітко сформульовані.
До чого схильний коридор затемнень:
Крім того, астрологи попереджають, що коридор затемнень може сильно вплинути на емоційність людини і провокувати її на негативні вчинки. У таких випадках треба не піддаватися спокусам, так як це може закласти негативний цикл на багато років вперед.
Треба уникати неконструктивної критики і осуду, роздратування, насильства у будь-якому його прояві, неконтрольованих емоцій, зайвої уразливості і беззахисності, а також страхів. Все це може призвести до непоправних наслідків.
В останні дні коридору затемнень потрібно зробити переоцінку цінностей, зібратися з думками і концентруватися на позитивних важливих цілях.
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