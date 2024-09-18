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Коридор затмений запустит кармические процессы. К чему готовиться

Среда 18 сентября 2024 06:24
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Коридор затмений запустит кармические процессы. К чему готовиться Что принесет коридор затмений (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

18 сентября в 05:45 - наступила точная фаза лунного затмения. И это произошло в сочетании с тем, что уже несколько дней действует Коридор затмений.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, чего ждать от этого явления и к чему готовиться.

Что делать в день затмения

18 сентября, во время затмения, астролог советует планировать избавление от всего нежелательного в жизни:

  • привычек
  • токсичного окружения
  • работы
  • долгов.

"Затмение Луны произойдет в Рыбах, а его управляющим будет Нептун, планета интуиции, вдохновения, религии, мистики, иллюзий, сновидений, фантазий, идеалов", - рассказала Соловьева.

При этом Луна будет в сочетании с Нептуном. Для некоторых людей, отметила астролог, такое положение приносит заблуждение, ошибки, неадекватность, фанатизм, разнообразные зависимости, пагубные привычки, разочарование.

"Если духовный уровень человека проработан, этот аспект принесет самосовершенствование, большую духовную силу, способность к самопожертвованию, состраданию, милосердию, вдохновению и творческим способностям, богатое воображение, высокое состояние сознания, материальное благосостояние", - пояснила Соловьева.

Коридор затмений запустит кармические процессы. К чему готовиться

Что принесет Лунное затмение (коллаж: РБК-Украина)

Начинается период, когда можно получить результаты от стартовавших с 10 по 25 марта 2024 года процессов. Эти ситуации можно будет корректировать или завершать.

Важны аспекты транзитных Солнца и Луны к натальным объектам карты в момент затемнения.

Ведущую роль в этом событии будут играть аспекты транзитных Солнца и Луны с транзитными Юпитером, Ураном, Нептуном и Плутоном. Конфигурации Юпитера с Солнцем и Луной будут напряженными, но расходящимися.

"Поэтому речь будет идти о ситуациях, которые уже происходили в вашей жизни. Поскольку аспекты Урана, Нептуна и Плутона сойдутся, речь также пойдет о решении новых ситуаций. Нептун будет создавать напряженный аспект с Солнцем и сочетание с Луной, а Уран и Плутон - гармонические конфигурации с обоими светилами", – пояснила эксперт.

В результате затмения возможна реализация кармических ситуаций, которые даются для обработки кармических долгов (чем больше "задолженность" - тем жестче будут обстоятельства).

"Их невозможно избежать, главное - правильно на них реагировать, чтобы эта сфера максимально гармонизировалась. Если все будет отработано корректно, то эта сфера выйдет на новый виток развития", - рассказала астролог.

"Действие "коридора затмений" на человека длится от нескольких месяцев до нескольких лет", - резюмировала она.

К слову, ранее были названы знаки Зодиака, которым сказочно повезет в октябре.

Кроме того, уже стало известно, какие знаки Зодиака получат послание от Вселенной.

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