Копеечный метод, который уничтожит паутинного клеща и других вредителей на ваших грядках

Для борьбы с вредителями лучше всего применять народные методы - они не содержат химии, поэтому абсолютно безопасны для урожая. И еще одно безусловное преимущество - такие средства стоят копейки.

О том, как избавиться от паутинного клеща и других вредителей на грядках, рассказали на You Tube канале "Дім і присадибна ділянка".

Как уничтожить вредителей на грядках

Нужно регулярно осматривать свои грядки, как только замечаете вредителей - сразу браться за борьбу с ними. Паутинный клещ микроскопичен, поэтому его невозможно увидеть невооруженным глазом. Но когда на листочках появляются желтые пятнышки - это сигнализирует о клещах.

"Если взглянуть на солнце сквозь такой листик, то увидите на нем "паутинки" и мелкие дырочки", - говорит хозяйка.

В этом случае все поврежденные листики нужно вырвать и утилизировать вдали от своего участка, потому что на них могут быть еще и грибковые заболевания.

"Для уничтожения тли, паутинного клеща, белокрылки и других вредителей на листьях огурцов я использую нетоксичные народные средства - содовый раствор. Также можно использовать безопасные биологические препараты с коротким сроком ожидания", - говорит огородница.

Она рекомендует приготовить смесь из 1 ст. л. соды, 100 мл подсолнечного масла, 100 мл жидкого мыла, 500 мл молока и 1 ч. л. молотого горького перца. Затем это все нужно растворить в 5 л воды.

"Для опрыскивания удобно брать садовый распылитель, листья нужно обрабатывать по обе стороны. Обработка производится в сухую безветренную погоду утром или вечером на влажную почву - 2-3 обработки через 3-5 дней", - объясняет хозяйка.

Перед опрыскиванием обязательно соберите весь урожай.

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В таком случае смешайте по 1 ст. л. соды и сахара и засыпьте в гнездо. Также можно залить чистый аммиак в норку вредителей и это поможет от них избавиться.

"Вредители обладают способностью привыкать к препаратам и растворам, поэтому следует чередовать средства обработки, чтобы они действовали на насекомых", - отмечает огородница.