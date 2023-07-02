Копия дома Барби. Смотрите, как выглядит "кукольная" гостиница и сколько стоит в ней проживание

Как выглядит "кукольная" гостиница

На всемирном сервисе аренды жилья Airbnb снова стало доступно бронирование "дома мечты Барби в Малибу". Только сейчас им завладел Кен. Дом с одной спальней обставлен "предметами Кена" такими как ковбойские шляпы и гитары.

Отмечается, что эта гостиница вернулась на сервис на две ночи в июле, чтобы отпраздновать выход фильма Греты Гервиг "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях, премьера которого состоится 21 июля. И что еще интереснее - аренда будет безплатной.

Добавим, что этот "отель" - репродукция культовой игрушки Dreamhouse в натуральную величину, которая была впервые выпущена в 1962 году.

Отель расположен на берегу моря, в 2019 году его отреставрировали специально к 60-летию куклы.

Бронирование дома мечты открывается в 10:00 по тихоокеанскому летнему времени 17 июля на одну ночь 21 июля и 22 июля 2023 года.

Вот так выглядит "человеческая версия" дома Барби (скриншот)

Как обставлен дом Барби

На этот раз хостингом в отеле будет Кен. В доме одна спальня, круглая двуспальная кровать с декоративными подушками и одеялами.

Кровать украшена розово-белыми узорными обоями, а над изголовьем висят ковбойские шляпы. Также есть шкаф, созданный по образцу портативного шкафа для игрушек Барби.

Во время пребывания в гостинице гости смогут "просмотреть" гардероб Кена. Он включает в себя ковбойские куртки и рубашки с принтами. В доме есть даже лошадь в натуральную величину.

В доме есть розовый бар, фитнес-студия и танцплощадка (скриншот)

Открытое пространство перед домом превратили в танцплощадку для дискотеки с неоновыми полами, золотыми растяжками и диджеями.

Также в отели есть даже открытый гриль с розовым столиком и барными стульями, а также минифитнес-студия с разными наборами весов. Но в нем нет кухни и телевизора.

На открытой площадке есть игрушечная песочница и скамейки, где гости могут загорать и любоваться океаном.

Дом будет двое суток доступным для бесплатного проживания (скриншот)