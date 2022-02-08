Ці копійчані засоби допоможуть легко відмити ванну від іржі та розводів

З часом найкрасивіша ванна перетворюється на найбрудніше місце. На ній накопичується мильні сліди та іржа. Однак, експерти поділились екозасобами, які допоможуть виправити цю проблему.
Про це пише 5-Minute Crafts.
Харчова сода
Так, для даного методу візьміть губку для миття посуду та харчову соду.
Зокрема, спочатку змочіть губку теплою водою та покладіть її в посудину з харчовою содою. Далі помийте ванну, приділяючи особливу увагу зливу та зоні під краном.
Зазначається, якщо деякі плями не очищаються миттєво, то нанесіть на них харчову соду і залиште приблизно на 1 годину. Після цього протріть ванну губкою, а потім змийте залишки соди холодною водою.
Оцет
Для цього методу візьміть білий оцет, м'який шматок тканини та розпилювач.
Для емальованої ванни змішайте в рівних пропорціях воду і білий оцет. Після цього нанесіть суміш на м'яку тканину, протріть забруднені місця та змийте водою.
Для чищення акрилової ванни змішайте воду та оцет в пропорції 1:1 і перелийте суміш у пляшку з розпилювачем. Розпиліть суміш на поверхню ванни та залиште на 30 хвилин. Протріть ванну м'якою тканиною і помийте водою.
Суміш харчової соди
Так, для даного способу вам знадобиться харчова сода, лимонний сік, засіб для миття посуду та губка.
Змішайте засіб для миття посуду і соду в пропорції 1:1. Потім додайте кілька крапель лимонного соку та розмішуйте розчин до появи піни.
Суміш нанесіть на ванну за допомогою губки й залиште приблизно на 30 хвилин. Після цього помийте ванну губкою та змийте водою.
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