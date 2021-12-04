ru ua
Сб, 04 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як кава впливає на зір людини: відповідь вчених вас здивує

Новость на русском →
Субота 04 грудня 2021 13:45
Як кава впливає на зір людини: відповідь вчених вас здивує Кава позитивно впливає на зір (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені з Канади провели дослідження, яке показало, що кофеїн підвищує уважність і точність виявлення цілей, що рухаються. Також він сприяє покращенню реакції.

Про це йдеться у журналі Psychopharmacology.

Так, гострота зору належить до здатності людини виявляти та розпізнавати дрібні деталі й може бути виміряна в статичних (нерухомих) або динамічних умовах.

Зазначається, що динамічна гострота зору особливо важлива у повсякденних діях.

Що показало дослідження

Загалом, у дослідженні взяв участь 21 доброволець. Зокрема, одного дня піддослідні вони приймали капсулу кофеїну (дозою чотири міліграми на кілограм). А другого дня приймали капсулу плацебо.

Університет Ватерлоо розробив комп'ютерний тест, за допомогою якого кожен учасник мав динамічні навички гостроти зору за годину і через годину після прийому кофеїну.

Учасники, які приймали капсули з кофеїном, показали значно більшу точність і більш високу швидкість щодо рухомих цілей малого розміру. Також швидкість руху очей і контрастна чутливість, які впливають на динамічну гостроту зору, були чутливі до споживання кофеїну.

Вчені прийшли висновку, що споживання кофеїну може бути корисним для зорової функції людини, підвищуючи пильність. Зокрема, це важливо під час керування автомобілем або їзди на велосипеді.

Раніше ми повідомляли, що ціни на каву злетіли до рекордного за 10 років рівня.

Також ми писали, що лікар розповіла, на якій чашці кави краще зупинитися.

Читайте РБК-Україна в Google News
кофе
LITE
"Відчуваю любов кожною клітинкою": переможець "Холостячки 2" і Огнєвіч висловилися про фінал шоу
"Відчуваю любов кожною клітинкою": переможець "Холостячки 2" і Огнєвіч висловилися про фінал шоу