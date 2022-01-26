Копійчаний засіб, який допоможе зупинити випадіння і витончення волосся

За словами експертів, звичайна цибуля допомагає в рості волосся і зводить до мінімуму їх випадіння і витончення.

Цибуля дуже добре живить волосяні фолікули і допомагає відновити втрачені поживні речовини в шкірі голови. Вона багата сіркою, яка, як відомо, зводить до мінімуму ламкість і витончення.

Він має потужні антибактеріальні властивості і допомагає боротися з інфекціями шкіри голови.

Цей овоч надає волоссю здоровий блиск, який при регулярному використанні може стати постійним.

Як приготувати диво-засіб

Для приготування цибулевого засобу вам знадобиться від 4 до 6 цибулин і лимон.

Очистіть цибулю і наріжте її невеликими шматочками. Потім подрібніть її, попередньо профільтрувавши і додавши в цибулевий сік лимон і добре перемішайте.

Візьміть невеликий шматочок вати і занурте його в сік. Потім злегка нанесіть цибульний сік ватним тампоном на волосся.

Після нанесення соку на шкіру голови, розчешіть волосся. Через 30 хвилин після нанесення вимийте голову.