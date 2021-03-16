RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

До кінця тижня можуть прийняти рішення: лікар-інфекціоніст про введення локдауну

Автор: Анна Шиканова

Коронавірус в Україні набирає обертів і в багатьох областях різко збільшилася кількість хворих. Вже до кінця тижня уряд може прийняти рішення про введення жорсткі карантинних обмежень.

Таку заяву зробив відомий лікар-інфекціоніст Федір Лапій, пише "24 канал".

Медик зазначив, що в Україні зросла госпіталізація пацієнтів з коронавірусом і необхідно вводити локдаун, щоб зменшити кількість заражень і навантаження на медичну систему.

Він додав, що наступний тиждень буде дуже показовим і не виключив, що найближчим часом можуть ввести локдаун.

"Можливо, до кінця тижня рішення буде прийнято", - заявив Федір Лапій.

Раніше інфекціоніст пояснив, що заразність британського штаму коронавірусу в 1,5-2 рази вище в порівнянні з класичним варіантом захворювання. Крім того, цей вид коронавірусу викликає більш тяжкий перебіг хвороби.

"Якщо говорити про вищу заразність, то це одне з пояснень такого стрімкого поширення коронавірусу в Україні", - зазначив інфекціоніст.

Варто відзначити, що раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов озвучив умови, за яких в Україні можуть ввести локадун. Він зазначив, що, якщо 50-70% регіонів отримають обмеження "червоної" зони, то в країні введуть тотальний карантин.

Нагадаємо, на цей момент в "червоній" зоні знаходяться Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Ще 10 регіонів залишаються у "помаранчевої" зоні й вже кілька областей готуються до переходу в "червону" зону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КарантинЛокдаун
Читайте також
Київ просить Кабмін посилити карантин "помаранчевої зоні"
Львів готовий до нових обмежень. Область з імовірністю 90% зайде до "червоної зони"
Прогноз погоди