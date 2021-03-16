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До кінця тижня можуть прийняти рішення: лікар-інфекціоніст про введення локдауну

Новость на русском → Вівторок 16 березня 2021 19:19
До кінця тижня можуть прийняти рішення: лікар-інфекціоніст про введення локдауну Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Коронавірус в Україні набирає обертів і в багатьох областях різко збільшилася кількість хворих. Вже до кінця тижня уряд може прийняти рішення про введення жорсткі карантинних обмежень.

Таку заяву зробив відомий лікар-інфекціоніст Федір Лапій, пише "24 канал".

Медик зазначив, що в Україні зросла госпіталізація пацієнтів з коронавірусом і необхідно вводити локдаун, щоб зменшити кількість заражень і навантаження на медичну систему.

Він додав, що наступний тиждень буде дуже показовим і не виключив, що найближчим часом можуть ввести локдаун.

"Можливо, до кінця тижня рішення буде прийнято", - заявив Федір Лапій.

Раніше інфекціоніст пояснив, що заразність британського штаму коронавірусу в 1,5-2 рази вище в порівнянні з класичним варіантом захворювання. Крім того, цей вид коронавірусу викликає більш тяжкий перебіг хвороби.

"Якщо говорити про вищу заразність, то це одне з пояснень такого стрімкого поширення коронавірусу в Україні", - зазначив інфекціоніст.

Варто відзначити, що раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов озвучив умови, за яких в Україні можуть ввести локадун. Він зазначив, що, якщо 50-70% регіонів отримають обмеження "червоної" зони, то в країні введуть тотальний карантин.

Нагадаємо, на цей момент в "червоній" зоні знаходяться Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Ще 10 регіонів залишаються у "помаранчевої" зоні й вже кілька областей готуються до переходу в "червону" зону.

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