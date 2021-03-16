До кінця тижня можуть прийняти рішення: лікар-інфекціоніст про введення локдауну
Коронавірус в Україні набирає обертів і в багатьох областях різко збільшилася кількість хворих. Вже до кінця тижня уряд може прийняти рішення про введення жорсткі карантинних обмежень.
Таку заяву зробив відомий лікар-інфекціоніст Федір Лапій, пише "24 канал".
Медик зазначив, що в Україні зросла госпіталізація пацієнтів з коронавірусом і необхідно вводити локдаун, щоб зменшити кількість заражень і навантаження на медичну систему.
Він додав, що наступний тиждень буде дуже показовим і не виключив, що найближчим часом можуть ввести локдаун.
"Можливо, до кінця тижня рішення буде прийнято", - заявив Федір Лапій.
Раніше інфекціоніст пояснив, що заразність британського штаму коронавірусу в 1,5-2 рази вище в порівнянні з класичним варіантом захворювання. Крім того, цей вид коронавірусу викликає більш тяжкий перебіг хвороби.
"Якщо говорити про вищу заразність, то це одне з пояснень такого стрімкого поширення коронавірусу в Україні", - зазначив інфекціоніст.
Варто відзначити, що раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов озвучив умови, за яких в Україні можуть ввести локадун. Він зазначив, що, якщо 50-70% регіонів отримають обмеження "червоної" зони, то в країні введуть тотальний карантин.
Нагадаємо, на цей момент в "червоній" зоні знаходяться Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Ще 10 регіонів залишаються у "помаранчевої" зоні й вже кілька областей готуються до переходу в "червону" зону.