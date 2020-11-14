Контрабандист-невдаха з ікрою на мільйон гривень застряг на авто у лісі в Сумській області

Із Росії водій у вщент заповненій червоною ікрою вантажівці намагався проїхати до України. Його спроба не увінчалася успіхом, бо контрабандист, тікаючи від прикордонників, забуксував у лісі в Сумській області. Після чого зловмисник покинув екзотичний та вартісний вантаж і, щоб уникнути відповідальності, дременув з місця інциденту.

Як повідомляють у Держприкордонслужбі, "УАЗ" без номерних знаків із вантажем ікри горбуші незаконно перетнув кордон із Росії. Його виявили біля села Порозок Великописарівського району працівники Служби безпеки України і поінформували колег із ДПСУ.

Водій, побачивши, що до нього наближаються прикордонники, почав небезпечно маневрувати і застряг на бездоріжжі. Тоді контрабандист вибіг з кабіни та втік назад до РФ.

У вантажівці виявлено 11 контейнерів з червоною ікрою. Згідно з маркуванням на коробках, це ікра горбуші з Камчатки. Загальна вага делікатесу склала 275 кг, а на ринку ціна товару може сягати одного мільйона гривень.

У вантажівці було 11 контейнерів контрабандної ікри (фото: ДПСУ)

Автомобіль разом з контрабандним делікатесом затримали і доставили до прикордонного підрозділу. Вилучений делікатес передадуть фіскалам.

Наразі силовики встановлюють особи, які причетні до спроби незаконного перевезення вантажу.

Відео: Покинуту вантажівку з ікрою конфіскували прикордонники

Нагадаємо, в Луганській області громадянин Росії попросив притулку в Україні. Його затримали прикордонники при порушенні перетину кордону.

Також ми раніше писали про нелегалів, яких на кордоні зі Словаччиною виявили поліцейські. Нелегали ховалися у фурі, щоб потрапити у Францію, але приїхали на українсько-словацький кордон.