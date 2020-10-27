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На кордоні у Луганській області росіянин попросив притулку в Україні

Луганська область, Вівторок 27 жовтня 2020 11:56
На кордоні у Луганській області росіянин попросив притулку в Україні
Фото: прикордонники затримали росіянина (прес-служба МВС)
Автор: Юлія Струк

У Луганській області громадянин Росії попросив притулку в Україні. Його затримали прикордонники при порушенні перетину кордону.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"На Луганщині затримали порушника кордону в камуфляжі з військовим наплічником. Він мав лише армійський рюкзак з набором для виживання, мобільний телефон та кілька тисяч російських рублів. Зі слів порушника, усі необхідні для цієї подорожі речі він придбав у спеціалізованому магазині", - вказано у повідомленні.

За словами затримано, він родом із Казані. З 2008 року очолював філіал організації, діяльність якої спрямована на зміну діючої влади у Російській Федерації. З 2016 році активно підтримував у соцмережах і матеріально український полк "Азов".

"За свої погляди неодноразово був засуджений та, зважаючи на часті погрози, можливе нове ув’язнення і побоюючись за своє життя та здоров’я, вирішив втекти з країни", - сказано у повідомленні.

Для з’ясування обставин незаконного перетину кордону росіянина доставили до прикордонного підрозділу.

"Під час складання справи про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) чоловік звернувся із заявою, адресованою компетентним органам, про визнання його біженцем на території України або особою, яка потребує додаткового захисту", - інформують у МВС.

Наразі правова оцінка дій іноземця триває.

Нагадаємо, Кабінет міністрів раніше посилив прикордонний контроль в Луганській області. Йдеться про Станично-Луганський, Біловодський, Міловський, Марківський, Новопсковський, Білокуракинський, Троїцький та Старобільський райони.

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