Консервированные баклажаны в остром соусе: 2 способа приготовить вкусную закуску на зиму

Острые баклажаны в кетчупе

Как консервировать баклажаны с чесноком и кетчупом (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Для приготовления такой закуски с баклажанами на 6 банок по 0,5 л нужны эти продукты:

баклажаны - 3 кг;

вода - 1 л;

подсолнечное масло - 3. ст. л.;

уксус - 0,5 л;

кетчуп "Чили" - 250 г;

чеснок - 8-10 зубчиков;

сахар - 450 г;

соль - 30 г.

Как консервировать баклажаны в кетчупе

Для приготовления выбирайте целые и не увядшие баклажаны. Обязательно помойте овощи, срежьте концы с каждой стороны и нарежьте баклажаны вдоль ломтиками 1,5 см толщиной. Кожицу с баклажанов снимать не нужно.

Затем "сложите" баклажан и нарежьте его на ломтики с другой стороны, чтобы получилась соломка. Разрежьте кусочки баклажана на несколько частей, чтобы получить небольшие брусочки.

Влейте в кастрюлю с толстыми стенками воду, добавьте уксус. Уксус можно брать как обычный столовый, так и яблочный или даже винный. Добавьте в маринад сахар и соль, доведите смесь до кипения.

После этого вбросьте в маринад нарезанные баклажаны. Осторожно перемешайте баклажаны, чтобы они равномерно пропитались жидкостью и одновременно приготовились.

Когда все баклажаны будут погружены в маринад, отварите их до размягчения - примерно в течение 5-7 минут. Готовый баклажан легко прокалывается вилкой.

Чтобы закуска была острой и пикантной, советуют выбирать кетчуп "Чили". Однако, если вы хотите добиться более мягкого вкуса, можно брать обычный кетчуп.

Вытяните шумовкой готовые баклажаны - и переложите в другую кастрюлю с маслом. Затем очистьте и нарежьте чеснок, всыпьте его в баклажаны и залейте все кетчупом. Жарьте все в течение 1-2 минут, аккуратно перемешивая ингредиенты.

Разложите баклажаны по стерилизованным банкам и прогрейте в нагретой до 150-160 градусов духовке в течение 20 минут. Затем плотно закрутите банки с баклажанами простерилизованными крышками.

Острые баклажаны в аджике

Как консервировать баклажаны в аджике (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Чтобы приготовить эти острые баклажаны в аджике, на 4 банки по 0,5 л нужно следующие ингредиенты:

баклажаны - 2 кг;

растительное масло - 0,2-0,5 л;

соус "Mexicano" - 4 ст. л.;

кетчуп "Чили" - 8 ст. л.;

томатный сок - 700 мл;

уксус - 0,7 л;

сахар - 150 г;

соль - 30 г;

сушеная кинза - 1 ст. л. (или 50 г свежей).

Как консервировать баклажаны в аджике

Чтобы приготовить консервированные баклажаны с аджикой, баклажаны должны быть без повреждений и царапин. Перед приготовлением необходимо помыть овощи, срезать концы - и нарезать баклажаны кружочками, толщиной 0,5-1 см.

Слишком тонко нарезать баклажаны не нужно - иначе они распадутся во время термической обработки. Переложите баклажаны в глубокую миску и присыпьте солью, чтобы они уронили влагу. Оставьте овощи на 30 минут.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и поджарьте баклажаны по несколько минут с каждой стороны - они должны легко прокалываться вилкой.

Чтобы баклажаны не подгорели, время от времени доливайте масло. Готовые баклажаны плотно сложите в простерилизованные банки и приготовьте маринад.

Для этого очистьте чеснок и слегка поджарьте его на растительном масле, затем влейте томатный сок, добавьте сахар и соль. После этого влейте уксус.

Подождите несколько минут, чтобы растворился сахар и нагрелся сок. Затем добавьте кетчуп и томатный соус, а также кинзу.

Доведите маринад до кипения, периодически перемешивая. Готовый маринад разлейте по баночкам с баклажанами.

После этого дополнительно простерилизуйте консервацию - для этого банки с баклажанами нужно прогреть в духовке, разогретой до 150-160 градусов в течение 20 минут. После этого закройте баклажаны простерилизованными крышками.