Консервы с черствым хлебом и "запрещенка". Журналист - про жизнь Зеленского в бункере в начале войны

Первые месяцы полномасштабного вторжения были сложными и тяжелыми для каждого украинца. И президент Владимир Зеленский не стал исключением. Очень многое о том периоде мы не знаем. Однако знает журналист и писатель Саймон Шустер, который провел с президентом Украины почти целый год и написал о нем книгу.

Как проходила жизнь в бункере в первые недели войны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на отрывок из книги Саймона Шустера, опубликованного в издании The Telegraph.

Они наблюдают

Около полудня 24 февраля охрана Владимира Зеленского получила предупреждение о воздушном ударе, и Зеленский направился в бункер - объект времен холодной войны, похожий на гигантский туннель метро, переоборудованный в стиле офисного здания.

"Зеленский вспоминает, как воодушевлял себя. "Они наблюдают", - сказал он себе. "Ты символ. Вам нужно действовать так, как должен действовать глава государства".

Ночи были самыми тяжелыми для Зеленского. Его кровать была едва достаточно широкой, чтобы ворочаться. Жужжание его телефона редко прекращалось. "В те первые дни я всех разбудил", - сказал он. "Я не имел права спать, пока не узнал, какие удары и куда пришлись". Затем уже в 4.50 утра Зеленский запросит обновленную информацию.

На этом раннем этапе никто не поддался отчаянию. Но в конце концов все они разбились. Есть было особо нечего. На собраниях раздавались сладости, а на общей кухне стояли мясные консервы с черствым хлебом. Один сотрудник рассказал мне, что несколько дней жил на шоколаде".

Из-за постоянного нахождения в бункере, лицо Зеленского стало желтоватым. Он жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха.

Некоторые из его сотрудников забеспокоились. Его помощница вспоминает, что он напоминал ходячий труп. "Живой человек не может так выглядеть", - сказала она. Однажды утром президент пробормотал "доброе утро". - Я даже не могла ответить. Я никогда не видела человека в таком состоянии".

Хранили запас алкоголя и поставили пинг-понг

Со временем жизнь в бункере стала более управляемой. Первая видеоконференция перенесена на 7 утра, ему достаточно времени, чтобы позавтракать - неизменно яичницей. Персоналу было предоставлено горячее питание; хот-доги, картофельные кнедлики, гуляш.

Зеленский и его команда сохраняли запас алкоголя даже после того, как правительство запретило его продажу, и время от времени он наливал вино помощникам, которые присоединялись к нему за едой.

Были также гантели и жим лежа, которые Зеленский взял за привычку использовать, часто по ночам. Позже поставили стол для пинг-понга. Мало кто мог его победить.

Фото: Максим Дондюк

Время от времени он приглашал сотрудников посмотреть фильм, чаще всего новый голливудский релиз. Зеленский больше не мог переваривать советские комедии. "Они меня возмущают", — сказал он. Вместо радости и ностальгии, которые они когда-то вызывали, он теперь чувствовал пустоту".

Сын начал давать советы по вооружению

"Тем временем жена и двое детей Зеленского продолжали скрываться. Елена скучала по мужу, но хотела оградить детей от войны, особенно когда увидела задумчивое увлечение ею их сына Кирилла. Танцы и игра на фортепиано его больше не интересовали; он хотел заниматься стрельбой и боевыми искусствами.

Во время звонков он начал давать отцу военные советы, предлагая системы вооружения, которые должна приобрести Украина. "Он все это изучает… Он разговаривает с телохранителями", - сказал мне Зеленский с явной гордостью. Но Елена хотела, чтобы мальчику вернулось детство".