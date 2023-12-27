Старший боевой медик "Лата" о Зеленском и Залужном: Каждый должен выполнять свою функцию

В частности, комментируя работу Зеленского и Залужного, "Лата" отметил: "Мне не нравится идеализация никого. То, что делают идола из Зеленского, идола из Залужного, то, что несется вся эта штука, что давайте из Залужного президента Украины сделаем. Каждый должен выполнять. свою функцию".

По словам боевого медика, такая идеализация "потом приводит к тому, что, например, есть у нас какой-то герой, какой-то идол, и он где-то зашкварится и мы разочаровываемся. И чтобы не разочаровываться нам ни военных, ни блоггеров, ни певцов, ни президента , ни главнокомандующего не нужно идеализировать. Нужно относиться к ним критично".

"Я не знаком лично ни с Зеленским, ни с Залужным, мне кажется, что Зеленский сделал лучшее, что мог сделать. В начале войны и сейчас он сделал то, что он умеет – это шоу, в котором он с народом, он остался, все вместе, каждый день выходы в эфир, каждый день кого-то поблагодарить. И это то, что нужно, это то, что он должен делать. Он должен постоянно подбадривать, даже его образ сегодня - это круто", - отметил "Лата".

В то же время он добавил, что сложно судить о каких-то других вещах, потому что мы "не знаем, что на самом деле происходит. У нас часто говорят, что Зеленский не договорился с Западом и поэтому у нас меньше оружия. Но мы не знаем, может он на самом деле договорился, и поэтому она у нас есть. Может, нам ее не хотели давать, но Президент привел аргументы и нам ее дают".