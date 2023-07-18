Консервация с морской и йодированной солью: стоит использовать или нет

Долгое время считалось, что морская йодированная соль не годится для засолки или консервирования продуктов. Наши мамы и бабушки рекомендовали использовать только самую обычную кухонную - каменную. Но оказалось, что никаких запретов на самом деле не существует.

Можно ли консервировать и солить овощи с морской и йодированной солью и почему долгие годы это не рекомендовалось - читайте в материале Styler ниже.

Польза морской соли

В такой специи содержится много важных микроэлементов, которые необходимы человеческому организму - натрий, хлор, фосфор, калий, магний, цинк, селен, йод.

У такой соли есть важное преимущество - она не удерживает воду в организме, а выводит ее. Поэтому риск возникновения отеков после употребления консервации из-за застоя жидкости - минимальный.

Кроме всего прочего, у такой соли в разы меньше вредного нерастворимого осадка, что позволяет увеличить срок годности консервации.

Почему такую соль не использовали для консервации

Более 30 лет назад обычную соль обогащали йодидом калия и получали более полезный продукт, который действительно мог повлиять не только на вкус овощей в банках, но даже на цвет.

Йодид калия при хранении быстро испарялся, поэтому вкус овощей мог измениться. Еще они становились мягкими, теряли форму, горчили и такая консервация долго не стояла.

А еще одно вещество - тиосульфат натрия, которое долгое время было в составе соли, добавляло опасности.

Но сейчас йодированной соли с этими добавками в продаже нет. Йодид калия заменили на йодат, а от тиосульфата просто отказались.

Поэтому, йодированная соль не только полезна ля организма человека, а еще и абсолютно безопасна для любой консервации - она не повлияет на цвет, вкус и срок хранения. Тем более, что эксперты рекомендуют именно йодированную соль использовать для приготовления любых блюд.