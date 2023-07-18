Консервация с морской и йодированной солью: стоит использовать или нет
Долгое время считалось, что морская йодированная соль не годится для засолки или консервирования продуктов. Наши мамы и бабушки рекомендовали использовать только самую обычную кухонную - каменную. Но оказалось, что никаких запретов на самом деле не существует.
Можно ли консервировать и солить овощи с морской и йодированной солью и почему долгие годы это не рекомендовалось - читайте в материале Styler ниже.
Польза морской соли
В такой специи содержится много важных микроэлементов, которые необходимы человеческому организму - натрий, хлор, фосфор, калий, магний, цинк, селен, йод.
У такой соли есть важное преимущество - она не удерживает воду в организме, а выводит ее. Поэтому риск возникновения отеков после употребления консервации из-за застоя жидкости - минимальный.
Кроме всего прочего, у такой соли в разы меньше вредного нерастворимого осадка, что позволяет увеличить срок годности консервации.
Почему такую соль не использовали для консервации
Более 30 лет назад обычную соль обогащали йодидом калия и получали более полезный продукт, который действительно мог повлиять не только на вкус овощей в банках, но даже на цвет.
Йодид калия при хранении быстро испарялся, поэтому вкус овощей мог измениться. Еще они становились мягкими, теряли форму, горчили и такая консервация долго не стояла.
А еще одно вещество - тиосульфат натрия, которое долгое время было в составе соли, добавляло опасности.
Но сейчас йодированной соли с этими добавками в продаже нет. Йодид калия заменили на йодат, а от тиосульфата просто отказались.
Поэтому, йодированная соль не только полезна ля организма человека, а еще и абсолютно безопасна для любой консервации - она не повлияет на цвет, вкус и срок хранения. Тем более, что эксперты рекомендуют именно йодированную соль использовать для приготовления любых блюд.
Кстати, ранее мы писали о том, что медики опровергли главные мифы о морской соли.
А еще рассказывали о том, от каких специй при консервировании стоит отказаться.