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Ущербна дурепа: Остапчук жорстко посварився з фанатками

STYLERПерсони    16.02.2020 - 10:38
Ущербна дурепа: Остапчук жорстко посварився з фанатками
Володимир Остапчук (Фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Володимир Остапчук вступив у суперечку з "хейтерами" в мережі

Володимир Остапчук нарвався на критику в мережі через скандальну історію про своє розлучення з Оленою Войченко - жінка звинувачує колишнього чоловіка в зрадах і безвідповідальному ставленні до їх дітей.

Ситуація навколо телеведучого, учасника останнього сезону "Танців з зірками" останнім часом стала предметом гарячих обговорень і суперечок, у тому числі і в профілі шоумена в Instagram.

Так, під крайньою публікацією милого фото Остапчука з дітьми підписники підняли тему зруйнованого шлюбу через нібито інтрижки знаменитості, і деякі оцінки були досить категоричні.

Сам же "об'єкт критики" не став зволікати з відповіддю на невтішні висловлювання на свою адресу, йне соромився у виразах, навіть у розмові з жінками. У підсумку в коментарях під постом зав'язалася неабияка сварка - з лайкою та образами.

Одну з підписниць Остапчук назвав "закомплексованою ущербною дурепою", яка "лізе в чуже життя" і "приймає на себе роль прокурора". Телеведучий порадив дівчині Світлані Мазепі "сидіти вдома і тримати свою думку при собі", і також додав, що вона взагалі повинна подякувати йому за те, що приділив дорогоцінні 20 секунд на відповідь.

Ущербна дурепа: Остапчук жорстко посварився з фанатками

Володимир Остапчук посварився в мережі з фоловерами (Фото: скрін коментарів instagram.com/vova_ostapchuk)

Такі різкі слова прозвучали після того, як підписувачка назвала Остапчука "людиною-г**ном", віщуючи йому самотність у старості через нинішні вчинки.

Ущербна дурепа: Остапчук жорстко посварився з фанатками

Остапчук влаштував грубі розбірки в мережі (Фото: скрін коментарів instagram.com/vova_ostapchuk)

Груба "отвєтка" Остапчука обурила й інших його фоловерів, тож шоумен вирішив побалакати і з ними, закликаючи відписатися від його профілю в мережі.

Ущербна дурепа: Остапчук жорстко посварився з фанатками

Остапчук посварився в мережі з "хейтерами" (Фото: скрін коментарів instagram.com/vova_ostapchuk)

До речі, раніше Остапчук розповідав, що всі негативні висловлювання розгніваних підписників на свою адресу трактує як бажання зробити його кращим та загартувати. Так, телеведучий в одному зі своїх постів перед цим дякував "хейтерам".

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