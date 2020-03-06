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Остапчук вляпався у скандал з Євробаченням: конкурс інвалідів і фріків

STYLERПерсони    06.03.2020 - 09:15
Остапчук вляпався у скандал з Євробаченням: конкурс інвалідів і фріків
Володимир Остапчук оскандалився (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Ведучий Володимир Остапчук потрапив у скандал після своїх висловлювань про Євробачення 2020

Український ведучий Володимир Остапчук потрапив у скандал через свої висловлювання про музичний конкурс Євробачення 2020. Своїми фразами шоумен відзначився на концерті групи KAZKA, який проходив у столичному Палаці Спорту. Глядачі дуже добре запам'ятали слова Остапчука, адже він виступив перед початком концерту.

На сцені Володимир Остапчук звернувся до переможця Національного відбору на Євробачення, групи Go_A.

"Хлопці, якщо ви мене чуєте, не беріть квитки, всі знають, що переможе група Little Big. Правильно? Ніхто не сумнівається навіть зараз", — сказав Остапчук.

Але далі почалося найцікавіше, Остапчук назвав Євробачення "конкурсом геїв, інвалідів і фріків", після чого почав висловлюватися про інших українських виконавців, які в різний час брали участь у Нацвідборі.

Остапчук вляпався у скандал з Євробаченням: конкурс інвалідів і фріківВолодимир Остапчук на концерті KAZKA (фото: Наталія Хантер/Facebook)

"Пройшовся" Остапчук і по українській співачці MARUV. Він дозволив собі про неї неоднозначні слова.

"Після перемоги Maruv, я зрозумів, що зараз головне стрельнути не піснею, а ногою", — продовжував "жартувати" Остапчук.

Відзначимо, що сам Остапчук в 2027 році був ведучим Національного відбору Євробачення.

Як ми раніше писали, Володимир Остапчук нарвався на критику в мережі через скандальної історії про своє розлучення з Оленою Войченко - жінка дорікає колишнього чоловіка в зрадах і безвідповідальне ставлення до їх дітям.

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Новини України Володимир Остапчук
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