Viber запустил платную версию в Украине: что изменится для пользователей приложения

В приложении для звонков и обмена сообщениями Viber появилась возможность приобретения платной подписки, предоставляющей дополнительные функции.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Rakuten Viber.
Платная подписка стала доступна пользователям Rakuten Viber на устройствах iOS и Android, начиная с версии 21.2. Стоимость ежемесячной подписки на указанные функции на iOS-устройствах составляет 1,99 долларов, на Android - 89,99 гривен.
Оплатить можно через магазины приложений Google Play или App Store. Для активации этой функции необходимо перейти в раздел "Дополнительно" и выбрать "Viber Plus".
Важно, что все предыдущие функции Rakuten Viber, такие как вызовы и сообщения, остаются бесплатными для всех пользователей программы.
"Мы постоянно создаем новые функции, чтобы сделать опыт наших пользователей проще и лучше. Viber Plus поможет людям взаимодействовать друг с другом на новом уровне и позволит нашим подписчикам первыми знакомиться с новыми функциями, которые мы запускаем. Это только начало для Viber Plus", - говорит Офир Эял, генеральный директор Rakuten Viber.
Viber вначале появился в Израиле, а его пункты разработки были в Беларуси с главным офисом в Люксембурге. В 2014 году японская компания Rakuten приобрела Viber.
Viber является самым популярным мессенджером в Украине. По данным компании, в 2022 году общая продолжительность звонков украинцев через Viber составила 48,1 миллиардов минут, что на 44 процента превышает предыдущий год.
Количество отправленных сообщений также осталось на рекордно высоком уровне 2021 года, составив почти 97,5 миллиарда, несмотря на выезд граждан за пределы Украины из-за войны и переключения на иностранные номера.
Напомним, что сообщения в мессенджерах могут удаляться автоматически.
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