Viber запустил платную версию в Украине: что изменится для пользователей приложения

Функция, напоминающая подписку Telegram Premium, предоставляет пользователям ряд полезных возможностей.

Расшифровка голосовых сообщений в тексте. Она будет работать просто по нажатию сообщения в чате

Она будет работать просто по нажатию сообщения в чате Ограниченная реклама. Владельцы подписки не будут видеть рекламные сообщения в списке чатов и после вызова

Владельцы подписки не будут видеть рекламные сообщения в списке чатов и после вызова Режим невидимки. Позволяет читать сообщения и быть в сети, не раскрывая свой онлайн статус другим

Позволяет читать сообщения и быть в сети, не раскрывая свой онлайн статус другим Безлимитный доступ к платным стикерам

Чат со службой поддержки

Особые иконки программы

Viber Plus значок на аватаре в приложении

Платная подписка стала доступна пользователям Rakuten Viber на устройствах iOS и Android, начиная с версии 21.2. Стоимость ежемесячной подписки на указанные функции на iOS-устройствах составляет 1,99 долларов, на Android - 89,99 гривен.

Оплатить можно через магазины приложений Google Play или App Store. Для активации этой функции необходимо перейти в раздел "Дополнительно" и выбрать "Viber Plus".

Активация функции Viber Plus в приложении (фото: Viber)

Важно, что все предыдущие функции Rakuten Viber, такие как вызовы и сообщения, остаются бесплатными для всех пользователей программы.

"Мы постоянно создаем новые функции, чтобы сделать опыт наших пользователей проще и лучше. Viber Plus поможет людям взаимодействовать друг с другом на новом уровне и позволит нашим подписчикам первыми знакомиться с новыми функциями, которые мы запускаем. Это только начало для Viber Plus", - говорит Офир Эял, генеральный директор Rakuten Viber.

Контекст

Viber вначале появился в Израиле, а его пункты разработки были в Беларуси с главным офисом в Люксембурге. В 2014 году японская компания Rakuten приобрела Viber.

Viber является самым популярным мессенджером в Украине. По данным компании, в 2022 году общая продолжительность звонков украинцев через Viber составила 48,1 миллиардов минут, что на 44 процента превышает предыдущий год.

Количество отправленных сообщений также осталось на рекордно высоком уровне 2021 года, составив почти 97,5 миллиарда, несмотря на выезд граждан за пределы Украины из-за войны и переключения на иностранные номера.