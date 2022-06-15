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Конкурент Патрона? Чарівна вівчарка Стіч - на службі в Нацгвардії (фото і відео)

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Середа 15 червня 2022 15:54
Конкурент Патрона? Чарівна вівчарка Стіч - на службі в Нацгвардії (фото і відео) Вівчарка Стіч служить в Нацгвардії (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

У Нацгвардії показали нового підопічного одного з підрозділів - бельгійську вівчарку на прізвисько Стіч. Чарівне 3-місячне цуценя старанно вчить команди і загрожує стати конкурентом знаменитого пса Патрона.

Фото і відео чотирилапого друга опублікували на сторінці Нацгвардії в Facebook.

Його назвали на честь героя мультфільму, у якого були схожі кумедні вуха. Собаці всього три місяці, але він вже починає навчатися базовим командам і тренує хват зубами.

Щеня породи малінуа (бельгійська вівчарка) дуже активний, непосидючий і швидко відволікається, тому тренування поки проходять у вигляді гри.

"Це одні з кращих службових порід собак. Вони швидко вчаться і не прощають помилок. Я спочатку боявся брати відповідальність за виховання собаки такої породи, але мене підтримав начальник кінологічної групи. З його вірою і нашою спільною роботою, сподіваюся, у мене вдасться виховати Стіча, як зразкову службову собаку", - розповідає кінолог Національної гвардії Антон.

Через місяць Стіч почне більш серйозну підготовку. Його готуватимуть як патрульно-розшукову собаку, яка разом з військовослужбовцями НГУ служитиме заради громадського порядку та безпеки.

"Я дуже задоволений, що маю такого напарника. Ревную його до всіх, навіть не дозволяю іншим кінологам годувати. Дуже люблю свого чотирилапого напарника", - ділиться враженнями Антон.

Конкурент Патрона? Чарівна вівчарка Стіч - на службі в Нацгвардії (фото і відео)Конкурент Патрона? Чарівна вівчарка Стіч - на службі в Нацгвардії (фото і відео)Конкурент Патрона? Чарівна вівчарка Стіч - на службі в Нацгвардії (фото і відео)Конкурент Патрона? Чарівна вівчарка Стіч - на службі в Нацгвардії (фото і відео)Щеня Стіч на службі в Нацгвардії (фото: facebook.com/NGUmainpage)

Раніше ми писали, що у нацгвардійців з'явився чотирилапий побратим - німецька вівчарка Фауст, яку вдалося врятувати в Київській області.

Також ми розповідали, що трофейна вівчарка з Росгвардії вивчила всі команди українською мовою і вступила в Нацгвардію.

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